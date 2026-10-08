70 % من «جيل Z» يفضلون التجارب المشتركة على الإنفاق الشخصي

أظهرت دراسة مشتركة أعدتها منصتا «بلاتينم لست» و«أودورا» أن 70% من أبناء «جيل Z» في الإمارات يمنحون الأولوية للتجارب الاجتماعية والمشتركة مقارنة بالإنفاق الشخصي.

ورغم التصنيف المتقدم للإمارات في الارتباط بالتكنولوجيا، أكد أكثر من 90% من المشاركين أن الحياة الرقمية تحفزهم للبحث عن فرص التلاقي المباشر، بينما يعرب 79% عن رغبتهم في وضع الهواتف جانباً، ولا يرى سوى 10% أن التواصل الرقمي بديل للتفاعل الواقعي.

ووفقاً للدراسة، يخصص 68 % من هذا الجيل 500 درهم أو أكثر شهرياً للفعاليات والأنشطة والهدايا، وتنفق فئة المتميزين (19%) أكثر من 2000 درهم شهرياً، فيما لا تتجاوز نسبة من ينفقون أقل من 250 درهماً سوى 2%.

ويحرص 71% على الالتقاء بالآخرين مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، فيما يشتري 82% تذكرتين أو أكثر عند حجز الفعاليات، مقابل 8% فقط يفضلون الذهاب بمفردهم.

وعند تقليص الميزانيات، يعطي 42% الأولوية لحماية ميزانية الحفلات الموسيقية والعروض الحية، و32% لميزانية المطاعم، مقابل 15% فقط للأزياء و16% للاشتراكات الرقمية.

وتؤكد بيانات «بلاتينم لست» بالنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه؛ إذ سجلت الحفلات نمواً بنسبة 75%، والأنشطة الترفيهية الداخلية بنسبة 94%، والفعاليات الآسيوية (ديزي) بنسبة 69% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن 60% من جيل Z يرسلون هدايا أو يحجزون تجارب «دون مناسبة»، إذ كشفت «أودورا» أن 40% من طلبات عام 2025 قُدّمت بلا مناسبة خاصة، مع ارتفاع طلبات البالونات بنسبة 21% والكيك بنسبة 15%.

ويرسخ هذا السلوك اقتصادات واعدة بالمنطقة؛ حيث يشكل جيل Z نحو 23% من إنفاق الطبقة الاستهلاكية، وسط توقعات بنمو قطاع إدارة الفعاليات بالإمارات إلى 27.4 مليار دولار بحلول عام 2034، وسوق الهدايا الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب 15.9% حتى 2029.