بريطانيا تحقق مع «ميتا» بسبب «إنستغرام»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» فتح أول تحقيق رسمي لها ضد شركة «ميتا»، بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، للتحقق مما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييماً كافياً للمخاطر التي قد تشكلها ميزة «إنستانتس» عبر تطبيق «إنستغرام» قبل إطلاقها في مايو الماضي.

وتهدف الميزة إلى السماح للمستخدمين بمشاركة محتوى يختفي تلقائياً بمجرد مشاهدته، ما أثار تساؤلات الهيئة حول مدى توفير حماية كافية للأطفال ومنع انتشار المحتوى غير القانوني.

وتصل الغرامات المقررة للمخالفين إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10 % من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أكبر، وهو ما يضع «ميتا» أمام مخاطر مالية ضخمة إذا ثبت قصورها في حماية المستخدمين.