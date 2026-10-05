سام ألتمان يثير الجدل: بعض أضرار الذكاء الاصطناعي ثمنٌ يجب تقبله

أكد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة ​أوبن إيه.آي أن فوائد الذكاء الاصطناعي تبرر تقبل بعض ‌المخاطر ​المرتبطة به، معتبرا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل متاحة على نطاق واسع للجمهور.

وذكر ألتمان في مقابلة مع النشرة التقنية (ديكوديد) التابعة لموقع بوليتيكو "نعتقد أن على العالم تقبل حدوث بعض الأمور السلبية مقابل الفوائد التي توفرها ⁠هذه التكنولوجيا، مع منح الناس القدرة على استخدامها".

وأضاف أن هناك اختلافا جوهريا في الرؤية بين أوبن إيه.آي وشركتها المنافسة أنثروبيك بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، قائلا "أعتقد أن ‌الفجوة بيننا كبيرة".

وتابع "أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لكنني أتفهم وجهة نظر من يقولون إن هذه التكنولوجيا ستصبح ‌بالغة القوة والخطورة لدرجة أنه ينبغي أن يحتكرها ‌مختبر واحد في سان فرانسيسكو ويتولى ضمان عدم حدوث ‌أي أضرار، ثم يقرر ‌كيفية توزيع فوائدها".

ووصف ألتمان هذا الطرح بأنه "مفاضلة غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدا ​أنه يتعارض مع ‌نهج تخفيف ​الإجراءات التنظيمية الذي تدعمه أوبن إيه.آي.

وقال "لن ⁠أقبل مفاضلة تقوم على القول: سنضمن عدم حدوث عمليات اختراق كبرى أو إساءة استخدام لهذه التكنولوجيا أو عمليات ​احتيال أو غيرها ⁠من الأمور ⁠السلبية التي قد تحدث".

وأضاف "أعتقد أن الناس سيوظفون هذه التكنولوجيا في أمور إيجابية تفوق بمرات عديدة ما قد ينتج ⁠عنها من أضرار".

تأتي تصريحات ألتمان في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن وتيرة تطوير هذه التقنيات والمخاطر التي ربما تنجم عن الأنظمة متزايدة القدرات.

ونشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، في ‌سبتمبر أيلول مقالا دعا فيه القطاع إلى إبطاء وتيرة التطوير، وهو موقف قال ​ألتمان علنا إنه يؤيده. واستقال الباحث في أنثروبيك جاكوب كوكسون في سبتمبر أيلول، قائلا إن العاملين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون أنه "يمكن أن يقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد".