ماذا يعني رمز EAC على أجهزتك الإلكترونية؟

إذا سبق لك أن قلبت هاتفا أو جهازا إلكترونيا ونظرت إلى الملصقات والرموز الصغيرة الموجودة على ظهره، فربما لفت انتباهك رمز EAC المكتوب بأحرف كبيرة وطويلة، ورغم أن هذا الرمز قد يبدو للوهلة الأولى مجرد علامة مطبوعة على الجهاز، فإنه يحمل دلالة مهمة تتعلق بسلامة المنتج ومطابقته للمعايير المعمول بها في عدد من الأسواق.

يرمز EAC إلى "المطابقة الأوراسية"، وهي علامة اعتماد مرتبطة بـالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.

وتشير العلامة إلى أن المنتج استوفى المتطلبات واللوائح الفنية المعتمدة في دول الاتحاد، بعد خضوعه لإجراءات التقييم والاختبارات المطلوبة قبل السماح بتداوله في الأسواق المعنية.

علامة تخضع لقواعد محددة

لا يمكن للشركات وضع شعار EAC على منتجاتها بصورة عشوائية، إذ يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قواعد محددة لشكل العلامة وطريقة عرضها.

ويجب ألا يقل حجم الشعار عن 5 ملليمترات، كما ينبغي أن يحافظ على الخط والنسب المحددة رسميا، كذلك يجب أن تظهر العلامة على المنتج نفسه أو على ملصق مثبت عليه، إلى جانب وجودها على العبوة.

ليست الأجهزة الإلكترونية وحدها

ورغم ارتباط علامات المطابقة في أذهان المستهلكين بالأجهزة الإلكترونية، فإن نطاقها أوسع بكثير، ويمكن العثور على علامات اعتماد مماثلة على منتجات متنوعة، من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو والمكانس الكهربائية الروبوتية إلى الملابس ومستحضرات التجميل وأدوات القياس.

وتختلف العلامات المطلوبة من سوق إلى أخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تعد علامة CE من أبرز علامات المطابقة، بينما تستخدم بريطانيا UKCA في عدد من المنتجات الخاضعة للوائح الصحة والسلامة والبيئة.

أما في الولايات المتحدة، فقد يواجه المستهلك علامات مختلفة، من بينها علامة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، بحسب نوع المنتج واللوائح التي يخضع لها.

لماذا قد لا تجد EAC على الأجهزة الحديثة؟

قد يلاحظ بعض المستهلكين أيضا غياب علامة EAC عن أجهزة إلكترونية أحدث، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الكبيرة التي طرأت على السوق الروسية منذ عام 2022.

فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت أكثر من 1000 شركة انسحابها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها فيها، ومن بينها شركات كبرى مثل Apple وNintendo ومع ذلك، لا تزال بعض منتجات هذه الشركات تصل إلى المستهلكين الروس عبر ما يعرف بـالسوق الرمادية، حيث يتم استيراد المنتجات دون موافقة مباشرة من مالك العلامة التجارية.

كيف يمكن لعلامة اعتماد محلية أن تؤثر عالميا؟

رغم أن علامات المطابقة عادة ما ترتبط بمنطقة جغرافية محددة، فإن تأثير القوانين المحلية قد يتجاوز حدودها عندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية.

وتعد شركة أبل مثالا واضحا على ذلك، فقد اضطرت الشركة إلى التخلي عن منفذ Lightning في أجهزتها الجديدة والانتقال إلى USB-C، استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض استخدام منفذ شحن موحد في عدد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية.

وتوضح هذه الخطوة كيف يمكن لتشريع صادر في سوق واحدة أن يدفع شركات التكنولوجيا العالمية إلى تغيير تصميم منتجاتها لتتمكن من مواصلة بيعها في تلك السوق.

لذلك، فإن رمز EAC الذي قد يبدو مجرد حروف صغيرة على ظهر جهاز إلكتروني، هو في الواقع إشارة إلى أن المنتج صُمم أو خضع لإجراءات مطابقة للمتطلبات التنظيمية في أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبالمثل، فإن علامات مثل CE وUKCA وFCC ليست مجرد شعارات مطبوعة على الأجهزة، بل تمثل جزءا من منظومة تنظيمية تهدف إلى التأكد من أن المنتجات المتداولة في الأسواق تستوفي معايير محددة تتعلق بالسلامة والمطابقة.