أمازون تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاتخاذ القرارات

أطلقت أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم نموذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرار مفتوح المصدر مستوحى من النموذج "جيف" التابع لشركة تايب سيف، في ظل تزايد سعي مطوري الذكاء الاصطناعي للحصول على أنظمة ذكية تتناسب مع الأتمتة الحاسوبية بصورة أكبر من نماذج اللغة الكبيرة المتطورة للغاية.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار ستراندس ديسايدر 2 بي الذي أطلقته أمازون تزامن من منتج مماثل كشفت عنه شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي.

ويعد هذا النموذج وسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة للمفاضلة بين خيارات محددة مسبقا، مع تقديم مؤشر يحدد مدى الثقة في القرار المقترح. كما يتميز النموذج ستراندس ديسايدر تو بي بأنه مفتوح المصدر بالكامل ومتاح حاليا، بما يتيح استخدامه مع تطبيقات من إنتاج شركات أخرى غير أمازون. في الوقت نفسه فهو صغير الحجم بحيث يمكن للمستخدمين تشغيله على أجهزتهم مباشرة دون الحاجة إلى خوادم خارجية.

وقال موقع تك كرانش إن مارك بروكر المهندس في أمازون ابتكر هذا النموذج بعد اطلاعه على نموذج جيف ومحاولته بناء نسخته الخاصة من هذا النوع من النماذج.

وقد حقق المشروع -الذي بدأ كمبادرة شخصية- نجاحا لافتا، إذ تصدر لفترة وجيزة تصنيف "Jevbench" جيف إنش للنماذج المماثلة له في الحجم مما دفع مهندسي أمازون إلى تحسينه وإطلاقه كمنتج ضمن وحدة ستراندس لابس، وهي وحدة تابعة للشركة تقوم بتطوير أدوات وبروتوكولات جديدة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويشير بروكر إلى أن الحاجة إلى أداة كهذه برزت خلال النقاشات مع عملاء أمازون ويب سيرفيسز، الذين لا تحتاج أعمالهم دائما استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تحتاج القدرات العالية أو التكلفة المرتفعة المرتبطة بنماذج اللغة الكبير، بكل قدراتها.