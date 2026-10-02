لا تحذف صورك.. 5 حيل عبقرية لتحرير مساحة هاتفك فوراً

تظهر رسالة "مساحة التخزين ممتلئة" في أسوأ الأوقات، خصوصا عندما يحاول المستخدم التقاط صورة مهمة أو تثبيت تحديث جديد، لكن امتلاء ذاكرة الهاتف لا يعني بالضرورة ضرورة حذف الصور والملفات المهمة، إذ يمكن استعادة عدة غيغابايتات من المساحة باستخدام خطوات بسيطة وسريعة.

وبحسب تقارير صحفية فإن البداية الصحيحة تكون بتحديد العناصر التي تستحوذ على أكبر قدر من مساحة التخزين، بدل حذف الملفات بشكل عشوائي.

افحص مساحة التخزين أولا

توفر هواتف iPhone وAndroid أدوات مدمجة توضح كيفية توزيع مساحة التخزين بين الصور والتطبيقات وملفات النظام وغيرها.

وفي iPhone يمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات > عام > مساحة تخزين iPhone، بينما توجد عادةً في أجهزة Android ضمن الإعدادات > التخزين.

يساعد هذا الفحص على اكتشاف مصدر المشكلة الحقيقي، فقد تكون الصور ومقاطع الفيديو هي السبب، أو ربما تطبيقات ضخمة وملفات مؤقتة متراكمة.

انقل الصور إلى التخزين السحابي

تعد الصور ومقاطع الفيديو من أكبر مستهلكي مساحة الهاتف، لكن حذفها ليس الحل الوحيد، يمكن تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي باستخدام خدمات مثل Google Photos أو iCloud أو Dropbox، ثم الاحتفاظ على الهاتف بنسخ أقل حجما.

وفي أجهزة iPhone، يسمح خيار "تحسين تخزين iPhone" بتخزين نسخ أصغر من الصور على الجهاز، بينما تبقى النسخ الأصلية كاملة الدقة في iCloud.

كما يمكن لـGoogle Photos اكتشاف الصور المتشابهة والضبابية ولقطات الشاشة والصور المكررة، ما يسهل التخلص من الملفات غير الضرورية دون مراجعة مكتبة الصور بالكامل.

نظّف ذاكرة التخزين المؤقت

تتراكم الملفات المؤقتة التي تنشئها التطبيقات مع مرور الوقت، وقد تستهلك مساحة كبيرة، خصوصا في تطبيقات التواصل الاجتماعي وبث الفيديو مثل Instagram وTikTok وYouTube.

وفي Android يمكن مسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال الإعدادات > التطبيقات ثم اختيار التطبيق ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.

أما iPhone فلا يوفر زرا واحدا لمسح جميع الملفات المؤقتة، لكن إعادة تشغيل الهاتف يمكن أن تساعد النظام على التخلص من بعض الملفات التي لم تعد ضرورية، دون المساس بالرسائل أو الإعدادات والبيانات الشخصية.

راجع ملفات تطبيقات المراسلة

قد تتحول تطبيقات مثل WhatsApp إلى مستودع ضخم للصور ومقاطع الفيديو والمستندات المتبادلة.

ومن خلال أدوات إدارة التخزين داخل التطبيق، يمكن معرفة المحادثات التي تستهلك أكبر مساحة، ثم حذف الملفات المكررة أو غير المهمة.

ومن الأفضل نقل الملفات المهمة إلى معرض الصور أو التخزين السحابي قبل حذفها، وكذلك تجنب الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات نفسها في الهاتف والخدمات السحابية.

احذف التطبيقات غير المستخدمة

حتى التطبيقات التي لم تُفتح منذ أشهر تستهلك مساحة بسبب حجمها وبياناتها وتحديثاتها، لذلك يُنصح بمراجعة التطبيقات وترتيبها حسب الحجم أو تاريخ الاستخدام.

وفي iPhone يمكن استخدام خيار Offload App لإزالة التطبيق مع الاحتفاظ ببياناته، بحيث يمكن استعادته لاحقا دون فقدان المعلومات.

استعِن بالتخزين الخارجي

تدعم بعض أجهزة Android بطاقات microSD، ما يسمح بنقل الصور والفيديوهات والموسيقى إلى مساحة خارجية، كما يمكن استخدام وحدات فلاش تعمل عبر USB-C وOTG لنقل الملفات الكبيرة من الهاتف دون الحاجة إلى كمبيوتر.

يمكن لهذه الخطوات أن توفر عدة غيغابايتات من المساحة خلال وقت قصير، دون الحاجة إلى حذف الصور أو المحادثات المهمة، والأهم هو فحص استهلاك التخزين أولًا، ثم استهداف الملفات التي تشغل المساحة الأكبر بدل حذف الملفات عشوائيا.