«ديب سيك» تطلق أدوات برمجة تهدد هيمنة «إنفيديا»

طرحت شركة «ديب سيك» برمجيات جديدة، طورتها بالتعاون مع شركة «هواوي»، لبرمجة رقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة لتقديم تقنيات محلية بديلة لمنتجات شركة «إنفيديا» الأمريكية، بحسب بلومبرج.

وأفادت الشركة الناشئة عبر حسابها على منصة «وي تشات»، أمس، بأنها أتاحت حزمة أدواتها البرمجية المخصصة لمسرعات «أسيند» التابعة لـ«هواوي» مصدراً مفتوحاً ومجانياً للتنزيل.

وتتضمن هذه الأدوات منصة «تايل لانج»، التي تعد الرد الصيني على منصة «كودا» التابعة لـ«إنفيديا»، وهي المنصة التي تمثل المقياس المعياري العالمي لبرمجة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبينما تركز «ديب سيك» على تطوير نماذج مفتوحة للمنافسة مع شركات عالمية مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تقود «هواوي» الجهود الصينية لإنتاج المسرعات والرقائق الأساسية لمراكز البيانات.

وتعتمد «ديب سيك» على الرقائق المحلية بشكل مكثف. وتخطط الشركة الناشئة لتشغيل ما لا يقل عن 160 ألفاً من أحدث مسرعات «هواوي»، وأكثرها قوة في مركز بيانات ضخم تشيده في منطقة منغوليا الداخلية، كما تضع الشركة اللمسات الأخيرة على جولة تمويل جديدة بتقييم يقارب 500 مليار يوان (نحو 74 مليار دولار)، تمهيداً للطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة في وقت قد يكون خلال العام الجاري.

وأضافت الشركة أن «هواوي» قدمت «دعماً كاملاً وقوياً بلا تحفظ»، خلال مرحلة البحث والتطوير الخاصة بهذه البرمجيات، مؤكدة أن الطرفين يواصلان العمل المشترك لتطوير المزيد من الابتكارات التقنية في المرحلة المقبلة.