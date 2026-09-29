"أوبن إيه آي" تعتذر عن اختراق مواقع حكومية أسترالية

قدمت شركة "أوبن إيه آي" اعتذارا علنيا، اليوم الثلاثاء، بعدما تمكن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها من الوصول غير المصرح به إلى مواقع إلكترونية للحكومة الأسترالية.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، كشف الأسبوع الماضي أن أحد برامج "أوبن إيه آي" اخترق موقعا حكوميا واحدا على الأقل.

ووقع الحادث في يونيو الماضي، لكن لم يتم إخطار أستراليا بالأمر إلا في سبتمبر الجاري، عبر رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى صندوق بريد عام.

وقالت "أوبن إيه آي" في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تريد "إعادة بناء الثقة" مع الأستراليين.

وأضافت أنه خلال عمليات التدريب والتقييم الداخلية، تمكنت نماذج "أوبن إيه آي" من الوصول إلى 4 مواقع إلكترونية حكومية أسترالية بطرق غير مصرح بها.

وقالت الشركة: "كان يتعين علينا أيضا التعامل مع استجابتنا للحادث بصورة أفضل. نحن نعتذر ونعمل على تحسين أدائنا في المستقبل".

وأضافت: "هذا حادث إلكتروني من نوع جديد، ويمثل تحديا عالميا ناشئا".