«آيفون» ضد السرقة.. قفل تلقائي عند لحظة الخطف

ووفقاً لموقع «9to5mac» المتخصص في أخبار أبل، كشفت أكواد برمجية في الإصدار التجريبي من iOS 27.2 عن استمرار الشركة في تطوير الميزة، التي تحمل داخلياً اسم «AutoLock» وتعتمد على تحليل مجموعة من الإشارات لتحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرّض للخطف أو الانتزاع، وذلك لحماية الهاتف المسروق.
وتشمل المؤشرات الأخرى التي يمكن للنظام تحليلها انقطاع اتصال الهاتف بالشبكة لفترة طويلة أو بقاؤه مفتوحاً مدة تتجاوز حداً زمنياً معيناً.
وفي المقابل، يتضمن النظام آليات لتقليل احتمالات القفل الخاطئ، إذ يمكن أن يأخذ في الاعتبار نجاح المستخدم في المصادقة البيومترية أو وجود نشاط طبيعي داخل تطبيق مفتوح على الشاشة، إلى جانب مؤشرات أخرى تستبعد احتمال تعرض الجهاز للسرقة.
وعند رصد مجموعة من الإشارات التي تشير إلى احتمال انتزاع الهاتف، يُتوقع أن تقفل شاشة «آيفون» تلقائياً، بما يصعب على السارق الوصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز.