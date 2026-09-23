«علي بابا» تطرح شريحة ذكاء اصطناعي ثورية تنافس «إنفيديا»

طرحت مجموعة «علي بابا» ما وصفتها بأنها «أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين»، وتهدف لمنافسة شركة «إنفيديا» ودعم توسّع ضخم في قدرات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، وقالت إن أداء الشريحة الجديدة «جينوو V900»، أقوى من أداء الجيل السابق بثلاثة أضعاف، بحسب «بلومبرغ».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إدي وو، أن الشريحة الجديدة مسرّع، طورته وحدة «تي-هيد» (T-Head) التابعة لـ «علي بابا»، ويمكن توصيلها في مجموعات عنقودية تصل إلى 500 ألف وحدة لتغذية عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة.

وتعد «علي بابا» واحدة من أكبر الشركات إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي بين الكيانات الصينية الرائدة؛ إذ التزمت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتوسيع قدراتها في هذا المجال، كما جمعت نحو 10.2 مليارات دولار عبر طرح إضافي للأسهم في أغسطس الماضي.

وإثر هذه الأنباء، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 5% في بورصة هونغ كونغ، بينما صعدت أسهم شركة «تينسنت القابضة» المشغلة لتطبيق «وي تشات» بأكثر من 7%.

وأفاد فريق العمل التابع لـ «وو» أن «علي بابا» ستكون قادرة على استرداد إجمالي استثماراتها في غضون فترة ثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن تصل الإيرادات السنوية المجمعة من المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 10 مليارات دولار خلال الربع الحالي. كما تهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها السنوية من خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي خمسة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ووفقاً للشركة، فإن وحدة «تي-هيد»، التي تسعى للإدراج في البورصة، سلمت 560 ألف وحدة من عائلة منتجات «جينوو»، فيما يتم تشغيل شرائحها لدى أكثر من 400 عميل خارجي.