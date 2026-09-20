مزايا غير مسبوقة.. ماذا خبأت أبل في iOS 27؟

أعلنت شركة أبل عن إطلاق نظام التشغيل "آي أو إس 27" الجديد، والذي يوفر العديد من الوظائف الجديدة لهواتف آيفون.

وينصب التركيز بشكل أساسي على وظائف الذكاء الاصطناعي الإضافية مثل تحرير الصور وإنشائها أو أتمتة المهام المختلفة، علاوة على تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من خلال إضافة وظائف جديدة. كما قامت أبل بتحديث تصميم واجهة المستخدم وتحسين الأداء وسهولة استعمال التطبيقات في العديد من المواضع المختلفة.

ومع إطلاق نظام التشغيل الجديد تعد شركة أبل عملائها بنظام أكثر استجابة بشكل عام، مع خفض الوقت اللازم لتحميل التطبيقات، ومن المتوقع أن تظهر الصور الجديدة في المكتبة بشكل أسرع من السابق، وأن تتم عملية نقل الملفات عن طريق وظيفة Airdrop بصورة أسرع.

وفيما يلي نظرة عامة على جميع الوظائف الجديدة:

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

- يمكن للمستخدم الآن إعادة ضبط زاوية الصور أو تكبيرها أو إزالة الأجسام الكبيرة المزعجة منها بعد التقاطها، علاوة على أن أداة Image Playground توفر للمستخدم إمكانية إنشاء صور بأنماط متنوعة وتعديلها بناءً على أوصاف نصية.

- من المقرر أن يقترح تطبيقا الرسائل والبريد الإلكتروني إجراءات مناسبة بناءً على سياق المحادثة مثل تحديد موعد أو حفظ محتوى معين.

- يمكن أثناء المكالمات الهاتفية عرض معلومات معينة من تطبيقات أخرى، مثل رقم الحجز الوارد في رسالة بريد إلكتروني.

- يتيح نظام التشغيل الجديد أتمتة المهام في تطبيق الاختصارات Shortcuts بشكل أسهل؛ حيث يمكن إنشاء الاختصارات اللازمة عن طريق وصف نصي بسيط مثل "أرسل رسالة إلى فلان تتضمن وقت وصولي التقريبي بمجرد بداية رحلة العودة من العمل إلى المنزل".

- تعتزم شركة أبل إطلاق وظيفة أمان لنظام تشغيل أبل "آي أو إس 27" في وقت لاحق؛ حيث سيقوم تطبيق كلمات المرور Passwords بتحذير المستخدم من كلمات المرور الضعيفة أو التي يمكن أن تتعرض للاختراق، وهو ما يتيح للمستخدم تغييرها بنقرة واحدة.

تحسين متصفح سفاري

- يمكن لمتصفح سفاري في نظام الشغيل الجديد تجميع علامات التبويب المفتوحة تلقائيا حسب الموضوع، مما يسهل العثور على صفحات الويب المترابطة من حيث المحتوى.

- هناك وظيفة مراقبة جديدة تحمل اسم "أخطرني" (Notify Me)، والتي توفر للمستخدم تنبيهات حول التغيرات، التي تطرأ على مواقع الويب مثل انخفاض الأسعار أو توافر المنتجات، بدءا من تذاكر الحفلات الموسيقية ووصولا إلى مكيفات الهواء الجوالة.

وظيفة حماية أطفال موسعة

- بفضل نظام التشغيل الجديد يمكن للآباء الآن إعداد وظيفة حماية الأطفال أو وقت استعمال الشاشة وتحديد تطبيقات النظام المسموح للأطفال باستعمالها، وبالنسبة لجميع التطبيقات الأخرى تتوافر وظيفة "طلب الشراء"، التي تتيح للأطفال طلب الإذن لتثبيتها.

- تتيح وظيفة "طلب التصفح" الجديدة للأطفال طلب الإذن للوصول إلى مواقع ويب جديدة.

- قامت أبل بتوسيع نطاق وظيفة "أمان الاتصالات"، التي كانت تقتصر في السابق على حظر المحتويات، التي تتضمن مشاهد عارية، لتشمل الآن خيارا يتيح للآباء منع عرض الصور ومقاطع الفيديو، التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو دموية.

- أجرت أبل تحسينات على وظيفة "وقت استخدام الشاشة" من خلال إعداد أوقات وجداول استعمال التطبيقات، علاوة على تحديث طريقة عرض متوسط استخدام الجهاز وقائمة التطبيقات الأكثر استعمالا.

تحديث التصميم

- تمتاز واجهة المستخدم (Liquid Glass) الآن بتباين أفضل وإضاءة أكثر تجانسا، مما يسهل قراءة محتويات الشاشة.

- يوجد شريط تمرير جديد للتحكم في درجة الشفافية، وبالتالي يمكن للمستخدم ضبط واجهة المستخدم من الوضع الشفاف تماما والوضع المعتم بالكامل.

- خضعت أيقونات التطبيقات لتحسينات جمالية طفيفة؛ حيث أصبحت تبدو أكثر حدة ووضوحا في التفاصيل.

تحسينات متنوعة

- تدعم ألبومات iCloud المشتركة حاليا مشاركة الصور عبر مختلف المنصات، وخاصة لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد والحواسيب المزودة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

- يتوافر الآن إيكولايزر قابل للتخصيص حسب المتطلبات الفردية لسماعة الرأس اللاسلكية Airpods؛ حيث يمكن تعديل الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة على حدة.

- يدعم نظام التشغيل الجديد عملية التبديل التلقائي بين شبكة الواي فاي وبيانات شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة بشكل أكثر موثوقية وسلاسة.

- قامت أبل في تطبيق البريد Mail بإعادة تصميم نظام ترتيب نتائج البحث لتصبح أكثر صلة وملائمة، مع ظهور أفضل النتائج في الأعلى.

- شملت التحسينات الجديدة أيضا وظائف المساعدة على الاستعمال وتطبيق الصحة Health والعرض الخرائطي ثلاثي الأبعاد وتطبيق المنزل Home والاتصال بأجهزة اللياقة البدنية عن طريق تطبيق Gymkit الجديد.

ولكي يتمكن المستخدم من تنزيل وتثبيت نظام التشغيل "آي أو إس 27" الجديد، فإنه يتعين عليه فتح قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، ثم اختيار بند التحديث من خلال النقر على "تنزيل وتثبيت" واتباع التعليمات، وعادة ما تكتمل العملية بنجاح.