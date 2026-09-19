ماذا يعني الرقم بجوار رمز Wi-Fi في هاتفك؟

إذا لاحظت ظهور رقم بجوار رمز شبكة Wi-Fi في هاتفك الذي يعمل بنظام Android، فلا داعي للقلق أو الاعتقاد بوجود مشكلة في الاتصال، فهذا الرقم يحمل دلالة مهمة تتعلق بمعيار شبكة Wi-Fi التي يتصل بها هاتفك، وقد يشير إلى استخدامك أحد أحدث أجيال الاتصال اللاسلكي.

وبحسب تقرير نشره موقع BGR، يمكن لبعض هواتف Android إظهار أرقام بجوار رمز Wi-Fi للدلالة على معيار الشبكة المستخدمة، مثل Wi-Fi 6 وWi-Fi 6E وWi-Fi 7، وصولا إلى Wi-Fi 8.

ماذا يعني الرقم؟

ظهور الرقم بجوار رمز Wi-Fi يرتبط عادةً بجيل الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الهاتف. فعلى سبيل المثال، قد يشير المؤشر إلى:

Wi-Fi 6 أو Wi-Fi 6E — المعيار 802.11ax.

Wi-Fi 7 — المعيار 802.11be.

Wi-Fi 8 — المعيار 802.11bn.

ولا تعتمد طريقة عرض هذه المعلومات على نظام Android وحده، إذ يمكن لشركات تصنيع الهواتف تخصيص واجهة النظام وإظهار هذه المؤشرات أو إخفاؤها، كما يمكن أن تتغير طريقة عرضها مع تحديثات البرمجيات.

لذلك، قد يكون المستخدم قد اعتاد في السابق رؤية مؤشرات مثل Wi-Fi 6 أو 6E، ثم تختفي بعد تحديث الهاتف، في حال أصبحت الواجهة تركز فقط على المعايير الأحدث مثل Wi-Fi 7 أو Wi-Fi 8.

لماذا تعتبر أجيال Wi-Fi الحديثة مهمة؟

تطورت معايير Wi-Fi بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لتوفير سرعات أعلى وكفاءة أفضل في التعامل مع عدد كبير من الأجهزة والاتصالات المتزامنة.

ورغم أن Wi-Fi 8 لا يزال معيارا حديثا في طور الظهور ولم ينتشر بعد على نطاق واسع في أجهزة المستهلكين، فإن الهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة التي طرحت بعد عام 2024 تدعم، في الغالب، Wi-Fi 7.

وفي المقابل، لا تزال العديد من الشبكات المنزلية حول العالم تعتمد على أجهزة راوتر تعمل بمعايير أقدم، مثل Wi-Fi 5 (802.11ac) الذي يعود إلى عام 2013، وWi-Fi 4 (802.11n) الذي يعود إلى عام 2009.

أما شبكات Wi-Fi 6 و6E و7، فأصبحت أكثر حضورا في الأماكن العامة وبعض الشركات والمتاجر، حيث تسعى الجهات المشغلة إلى توفير اتصال لاسلكي أكثر تطورا للمستخدمين.

ماذا لو لم يظهر أي رقم بجوار رمز Wi-Fi؟

عدم ظهور رقم بجوار رمز Wi-Fi لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في الهاتف أو الشبكة، وفي الغالب، يشير ذلك إلى أن الهاتف متصل بشبكة تستخدم معيارا لا تقوم واجهة الجهاز بإظهار رقمه، أو أنها ليست من أحدث المعايير التي يبرزها الهاتف.

ويمكن للمستخدم التحقق من تفاصيل شبكة Wi-Fi المتصل بها من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم Wi-Fi، واختيار الشبكة الحالية، حيث تختلف المعلومات المتاحة وطريقة عرضها من شركة مصنعة إلى أخرى.

حتى الشبكات الحديثة قد تتراجع إلى معيار أقدم

حتى عندما يدعم الهاتف والراوتر أحدث أجيال Wi-Fi، فإن الاتصال لا يضمن دائما استخدام أحدث معيار ممكن، ففي حال وجود تداخل في الإشارة أو مشكلة تقنية، قد يتراجع الاتصال تلقائيا إلى معيار أقدم لضمان استمرار الاتصال بالشبكة، وبالتالي، فإن الرقم الصغير الذي يظهر بجوار رمز Wi-Fi ليس مجرد تفصيل بصري، بل يمكن أن يكون مؤشرا سريعا على الجيل التقني للشبكة اللاسلكية التي يستخدمها هاتفك.