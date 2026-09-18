"طوابير الصباح الباكر" بدبي مول تستقبل آيفون 18

شهد "دبي مول" منذ الساعة 5.30 من صباح اليوم الجمعة توافد أعداد كبيرة من الراغبين في اقتناء هواتف سلسلة "آيفون 18" الجديدة بمختلف طرازاتها؛ حيث اصطف الجمهور أمام متجر "آيفون" انتظاراً لبدء عمليات البيع والحصول على أحدث إصدارات الهاتف، بالتزامن مع طرحه في أسواق الإمارات.

ويأتي الإقبال بعد فترة طلب مسبق شهدت طلباً قوياً على الأجهزة الجديدة، وسط تقارير عن نفاد بعض الطرازات خلال أقل من 20 دقيقة من فتح باب الطلب المسبق.

والمعروف أن "أبل" لا تتيح الشراء المباشر من متاجرها الرسمية في يوم الإطلاق؛ إذ يخصص اليوم بصورة أساسية للعملاء الذين أجروا طلباتهم مسبقاً واختاروا الاستلام من المتجر، حيث يتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بموعد الاستلام.

السوق الإماراتية

ويعكس الإقبال المبكر الاهتمام الكبير الذي تحظى به الإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" في السوق الإماراتية، خصوصاً مع وجود الإمارات ضمن الأسواق الأولى عالمياً التي يتاح فيها الجهاز الجديد، وقد حلت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث انخفاض سعر شراء "آيفون 18 برو"؛ إذ بلغ سعر الهاتف في السوق الإماراتية 5099 درهماً.

كما حافظت الإمارات على موقعها كأرخص سوق لشراء "آيفون 18 برو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعزز جاذبية السوق المحلية بالنسبة إلى الراغبين في اقتناء أحدث أجهزة "آبل"، بالتزامن مع بدء المبيعات الرسمية للجيل الجديد.

قائمة أسعار

يبدأ سعر هاتف "آيفون 18 برو" في الإمارات من 5099 درهماً، بينما يبدأ سعر "آيفون 18 برو ماكس" من 5499 درهماً، في حين تبدأ السعات التخزينية للإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" من 256 غيغابايت، وتصل إلى سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

أما أول هاتف قابل للطي من "أبل"، وهو "آيفون Duo فسوف يصل إلى السوق الإماراتية في مرحلة لاحقة؛ إذ يفتح باب الطلب المسبق عليه في 16 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ توافره اعتباراً من 23 أكتوبر، وتبدأ أسعاره في الإمارات من 8499 درهماً، ليشكل إضافة جديدة إلى مجموعة هواتف الشركة هذا العام.

المشتري الأول في الإمارات

كان محمد شاكا، باكستاني الجنسية ويعمل في مجال المحاسبة، ينتظر في دبي مول لحظة الحصول على هاتفه الجديد، ليصبح أول مشترٍ لآيفون 18 برو ماكس مع انطلاق طرح الهاتف الجديد اليوم الجمعة.

وقال شاكا لـ"البيان" إنه يشعر بسعادة كبيرة بالحصول على الهاتف، مؤكداً أنه كان ينتظر هذه اللحظة بحماس، خصوصاً أنه من عشاق «آيفون» ويحرص على شراء الإصدار الجديد كل عام.

وأضاف أن لكل إطلاق جديد لـ«آيفون» شعوراً مختلفاً بالنسبة إليه، وأن علاقته بالهاتف تمتد لسنوات طويلة، إذ بدأ اقتناء أجهزة «آيفون» منذ إصدار «آيفون 4»، واستمر في شراء الإصدارات التي تلته.

ولا يتوقف شغفه عند استخدام الهواتف فقط، إذ يحتفظ شاكا بمجموعة من أجهزة «آيفون» القديمة التي اشتراها على مدار السنوات، ويعرضها على رفوف منزله كجزء من مجموعته الخاصة.

واختار شاكا هذا العام «آيفون 18 برو ماكس»، ليضيفه إلى مجموعته، معرباً عن سعادته بأن يكون أول مشتر للهاتف الجديد مع بدء طرحه في الإمارات.