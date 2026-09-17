آيفون Duo .. نظرة عن قرب

أطلقت الشركات العالمية هواتفها القابلة للطي منذ سبع سنوات تقريبا، مثل سامسونغ وموتورولا، إلا أن هذه الموديلات دائما ما تعاني من وجود ثنية مرئية عند منتصف الشاشة عندما يتم فتحها. وتختلف درجة وضوح هذه الثنية من موديل إلى آخر، إلا أن هذه الثنية غير موجودة في الجيل الأول من هاتف أبل آيفون Duo القابل للطي.

ويختلف هاتف أبل آيفون Duo الجديد عن الهواتف الذكية القابلة للطي الأخرى؛ حيث لا يمكن ملاحظة هذه الثنية في الشاشة الداخلية عندما يتم فتحها، حتى إذا تم البحث عنها عمدا، وبالكاد تظهر كأثر طفيف أو يمكن تحسسها بالإصبع.

حيل تقنية

وقد عالجت شركة أبل مشكلة ثنية الشاشة من خلال عدة حيل تقنية؛ فمن ناحية تقوم آلية المفصلة بشد الشاشة الداخلية بقوة عند استقرار الهاتف في وضع الفتح الكامل، ومن ناحية أخرى تقوم أبل بإخفاء ثنية الشاشة، التي يصعب تجنبها بطبيعة الحال، من خلال استخدام بنية مكونة من عشر طبقات رقيقة للغاية على الشاشة؛ حيث تنزلق هذه الطبقات فوق بعضها البعض أثناء حركة الطي، وتتكون الطبقة الخارجية العلوية من بوليمر بطلاء نانوي يمنح الشاشة مظهرا مطفأ يشبه ملمس الورق.

وقد اهتمت أبل أيضا بالجوانب البصرية أثناء عملية الطي؛ حيث أصبح من البديهي الآن أن تتواءم الشاشة الرئيسية والتطبيقات قيد الاستخدام بسلاسة مع الشاشة الخارجية الأصغر أو الشاشة الداخلية الأكبر.

ومع ذلك تستعمل أبل مع هاتفها آيفون Duo تأثيرا حركيا مميزا، فعند فتح الهاتف الذكي ينزلق ظل من الحافة ليحول الشاشة الخارجية إلى اللون الأسود تدريجيا، بينما تبدو الصورة على الشاشة الداخلية وكأنها تتشكل وتكتمل بالتزامن مع حركة الفتح، ولكن هذا التأثير الحركي يتطلب قدرة معالجة عالية لكي يضمن انتقالا بصريا مريحا وسلسا للغاية.

حجم جواز السفر

وقد تميزت الهواتف الذكية القابلة للطي الأولى بشاشة خارجية طويلة وضيقة نسبيا، وكانت تتخذ شكلا مربعا تقريبا عند فتحها، ولكن أبل استلهمت تصميمها من تجربة جهاز آيباد؛ حيث يأتي الهاتف الذكي الجديد بأبعاد تقارب أبعاد جواز السفر تقريبا، سواء كان مطويا أو مفتوحا، وبالتالي فإنه يتم تشغيل مقاطع الفيديو على مساحة الشاشة الداخلية بقطر 6ر7 بوصات بصورة جيدة للغاية عند تشغيلها في الوضع الأفقي، كما يتيح الوضع العمودي تصفح مواقف الويب أو قراءة الكتب بسهولة؛ حيث إنه يمتاز بتنسيق مريح.

وعند طي الهاتف الذكي فإن الشاشة الخارجية، التي يبلغ حجمها 4ر5 بوصة، تبدو عريضة نسبيا وأقصر مما هو معتاد في الموديلات الأخرى، ولذلك نقلت أبل شريط التطبيقات الثابتة بالإضافة إلى الساعة ومؤشر قوة الإشارة من مواقعها المعتادة عند الحافتين العلوية والسفلية للشاشة إلى الجانب الأيمن. ومن ضمن الانطباعات الأولى فإن استعمال الشاشة الخارجية بيد واحدة يبدو أمرا غير معتاد بعض الشيء.

تشغيل تطبيقين

ويمكن استخدام المساحة على الشاشة الداخلية لتشغيل تطبيقين بجانب بعضهما البعض. وللقيام بذلك يتعين على المستخدم سحب أحد التطبيقات قليلا نحو الأعلى ثم إلى اليسار أو اليمين، لكي يستقر التطبيق تلقائيا في النصف المقابل من الشاشة، وتتم هذه العملية بسلاسة وبساطة تامة من المحاولة الأولى. ودائما ما يمثل منتصف الشاشة الخط الفاصل بين التطبيقين، ويمكن استبدال أي منهما بتطبيق آخر في أي من نصفي الشاشة بمجرد الانتقال إلى الشاشة الرئيسية، كما يتيح الهاتف الذكي تحزين واستدعاء مجموعات متنوعة من أزواج التطبيقات المفضلة.

وعند استخدام تطبيق واحد فقط على الشاشة الداخلية فإن الهاتف الذكي يتعامل مع المساحة الإضافية بطريقة مشابهة للحاسوب اللوحي آيباد وجهاز الماك؛ ففي تطبيق الرسائل مثلا تظهر قائمة المحادثات ومحتوى الرسائل بجانب بعضهما البعض.

وعلى غرار ما فعلته شركة سامسونج سابقا تقوم أبل بإجراء تجارب على استخدام الهاتف الذكي القابل للطي في أوضاع بينية، فعند طي الجهاز مثلا بزاوية 90 درجة فإنه يمكن مشاهدة مقطع الفيديو في النصف العلوي من الشاشة القابلة للطي بينما تشغل أزرار التحكم النصف السفلي من الشاشة، وبنفس الطريقة يمكن استخدام لوحة المفاتيح في الجزء السفلي للدردشة وقراءة الرسائل في الجزء العلوي.

وبعد فترة تجربة قصيرة على هامش حدث أبل للكشف عن المنتجات الجديدة يصعب تحديد فترة تشغيل البطارية للهاتف الذكي القابل للطي عند الاستخدام اليومي المعتاد، علاوة على أن أداء الكاميرا يقل عن قدرات هاتف أبل آيفون 17 برو أو الموديل الجديد آيفون 18 برو، الذي يمتاز بفتحة عدسة قابلة للتعديل، ومع ذلك يمتاز بمستشعر بدقة 48 ميجابيكسل مع دعم تقنية الزووم البصري 2x، وربما يكون ذلك كافيا لاحتياجات الكثير من المستخدمين في حياتهم اليومية.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد آيفون Duo بإلغاء القفل عن طريق مستشعر بصمة الأصابع الموجود على جانب الجهاز بدلا من تقنية التعرف على الوجه FaceID المعتادة حاليا، وهو أمر ضروري لتجنب تعقيدات دمج وحدتي مستشعرات FaceID على كل جانب.

وثمة ملاحظة أخرى أنه يجب توخي الحرص والحذر عند فتح الهاتف الذكي أو طيه لتجنب الضغط غير المقصود على الزر الجانبي لقفل الشاشة.

ويتوفر آيفون Duo الجديد بسعات تتراوح من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت نظير سعر يبدأ من 1999 دولارا أمريكيا.