إذا سقط هاتفك في الماء.. لا تلمسه قبل أن تعرف هذه الخطوة

قد يتحول سقوط الهاتف الذكي في الماء خلال ثوانٍ إلى كابوس حقيقي، خصوصا مع اعتماد المستخدمين المتزايد على هواتفهم في التواصل والعمل والتصوير والدفع الإلكتروني، لكن الخبراء ينصحون بعدم الاستسلام للذعر، واتخاذ خطوات سريعة ومدروسة قد تساعد في إنقاذ الهاتف وتقليل حجم الأضرار.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن أهم خطوة يجب القيام بها فور تعرض هاتف أندرويد للماء هي إيقاف تشغيله بالكامل، حتى لو كان لا يزال يعمل بصورة طبيعية.

لا تضغط على الأزرار

وينصح التقرير بالضغط على زر التشغيل وإغلاق الهاتف فورا، ثم تجنب الضغط على أي أزرار أخرى، إذ قد يؤدي ذلك إلى دفع الماء إلى مكونات داخلية أكثر حساسية.

كما ينبغي فصل الهاتف عن أي مصدر للكهرباء، سواء كان شاحنا جداريا أو منفذ USB أو بطارية محمولة، وإذا كان الهاتف يسمح بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية، فمن الأفضل فصل البطارية وإخراج شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة، ووضعها في مكان جاف.

التجفيف.. ولكن بعيدا عن الحرارة

بعد فصل الهاتف عن الكهرباء، تأتي مرحلة التجفيف، ويُفضل استخدام قطعة قماش ماصة من الألياف الدقيقة لمسح الشاشة والهيكل الخارجي، مع الانتباه بشكل خاص إلى منافذ الشحن وسماعات الرأس والفتحات الصغيرة التي قد تحتفظ بقطرات الماء.

ويمكن استخدام الهواء المضغوط بحذر شديد لإخراج قطرات الماء من الفتحات، لكن دون الإفراط في استخدامه، حتى لا يؤدي إلى دفع الماء إلى عمق أكبر داخل الجهاز.

بعد ذلك، يجب وضع الهاتف في مكان نظيف وجاف وتركه ليجف طبيعيا لعدة أيام، إذ إن بقاء كمية صغيرة من الرطوبة داخل الهاتف قد يؤدي إلى أعطال خطيرة حتى بعد مرور وقت على تعرضه للماء.

هل يساعد الأرز في إنقاذ الهاتف؟

يشير التقرير إلى إمكانية وضع الهاتف داخل كيس محكم مع أكياس هلام السيليكا، وهي الأكياس الصغيرة التي تأتي عادةً مع الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.

أما استخدام الأرز الجاف، وهي حيلة شائعة لإنقاذ الهواتف المبللة، فتظل فعاليته غير مضمونة، ولذلك يُفضل استخدام هلام السيليكا إذا كان متاحا.

تجنب مجفف الشعر والميكروويف

ويحذر التقرير بشدة من محاولة تسريع عملية التجفيف باستخدام مصادر الحرارة، مثل مجفف الشعر أو المدفأة أو الميكروويف أو الفرن، لأن الحرارة المرتفعة قد تتسبب في تلف مكونات الهاتف بشكل أكبر، وقد تؤدي إلى تعطله حتى بعد جفافه.

كما لا يُنصح بهز الهاتف بعنف بهدف إخراج الماء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحريك السوائل داخل الجهاز بدلا من إخراجها.

ماذا تفعل إذا لم يعمل الهاتف؟

بعد ترك الهاتف لعدة أيام حتى يجف تماما، يمكن إعادة تركيب البطارية والمكونات التي أزيلت، ثم محاولة تشغيله، وفي حال عودته للعمل، يُنصح بمراقبة أدائه خلال الأيام التالية، خصوصا الميكروفون ومكبر الصوت ومنافذ الشحن.

أما إذا لم يستجب الهاتف بعد التجفيف، فقد يكون قد تعرض لأضرار داخلية تستدعي الاستعانة بالشركة المصنعة أو مركز صيانة متخصص.