«آيفون» الجديد في أسواق الإمارات 18 سبتمبر

تستعد أسواق الإمارات لاستقبال الجيل الجديد من هواتف «آيفون» اعتباراً من 18 سبتمبر، وفقاً لتقارير وتوقعات متداولة، لتكون الدولة بذلك ضمن الأسواق الأولى عالمياً التي تشهد طرح أحدث أجهزة شركة «أبل».

يأتي الموعد المرتقب بالتزامن مع استعداد «أبل» للكشف اليوم عن أجهزتها الجديدة، في حدث ينتظره قطاع التكنولوجيا والتجزئة لمعرفة تفاصيل الأسعار والمواصفات ومواعيد الطلب المسبق والطرح الرسمي في مختلف الأسواق.

وتكتسب الإمارات أهمية خاصة في خريطة إطلاق المنتجات التقنية العالمية، في ظل قوة سوق الإلكترونيات والهواتف الذكية، وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب المنافسة بين شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية على استقطاب الطلب على الأجهزة الجديدة.