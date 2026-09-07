رسائلك من الأزرق إلى الأخضر.. هل تم حظرك؟

قد يثير تحوّل فقاعات الرسائل النصية على هاتف آيفون من اللون الأزرق إلى الأخضر حالة من القلق لدى المستخدم، خصوصا إذا حدث ذلك بشكل مفاجئ أثناء التواصل مع شخص آخر، لكن هذا التغيّر لا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر قام بحظرك.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن ظهور الرسائل باللون الأخضر على أجهزة آيفون يعني عادةً أن الرسالة أُرسلت عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بدلا من خدمة iMessage، التي تعتمد عليها أجهزة أبل لإرسال الرسائل عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تحوّل الرسائل من الأزرق إلى الأخضر، من بينها أن يكون الطرف الآخر لا يستخدم جهازا من أبل، أو أن يكون قد أوقف خدمة iMessage، أو أن الخدمة غير متاحة مؤقتا على أحد الهاتفين.

كما يمكن أن تتوقف خدمة iMessage عن العمل في حال وجود مشكلة في خوادم أبل، أو نفاد بيانات الإنترنت، أو تعطيل إعدادات الخدمة على الهاتف.

متى يمكن أن يكون الحظر هو السبب؟

وأشار التقرير إلى أن تحوّل الرسائل إلى اللون الأخضر بمفرده لا يكفي للاستنتاج بأن المستخدم تعرّض للحظر، لكن الأمر يصبح أكثر إثارة للشك إذا ترافق مع مؤشرات أخرى.

ومن أبرز هذه المؤشرات انتقال المكالمات مباشرة تقريبا إلى البريد الصوتي، إذ قد يسمع المتصل رنة واحدة قبل الانتقال إلى رسالة البريد الصوتي الآلية، ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يحدث أيضا لأسباب أخرى، مثل تفعيل وضع الطيران، لذلك لا يُعد دليلا قاطعا بمفرده.

أما المؤشر الآخر فيتعلق بحالة الرسائل نفسها، فعند إرسال رسالة عبر iMessage بنجاح، تظهر عادة عبارة "تم التسليم" (Delivered) أسفل الرسالة، وفي حال اختفاء هذه العبارة مع استمرار تعذر وصول الرسائل، فقد يشير ذلك إلى احتمال وجود حظر، لكنه لا يمثل دليلا نهائيا في جميع الحالات.

ويخلص التقرير إلى أن الفقاعة الخضراء في حد ذاتها لا تعني أنك تعرّضت للحظر، وإنما تشير في الأساس إلى أن الرسالة أُرسلت باستخدام SMS بدلا من iMessage، فيما يتطلب الاستدلال على وجود حظر ملاحظة مجموعة من العلامات مجتمعة.