سونوس تزود سماعاتها الجديدة بمزايا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سونوس عن إتاحة التحكم في سماعاتها عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude، مشيرة إلى أن هذه الوظيفة ستتيح للمستخدم إعطاء أوامر تشغيل موسيقى محددة في الغرفة عبر الدردشة مع برامج الذكاء الاصطناعي.

ولكي يتمكن المستخدم من القيام بذلك يتعين عليه ربط نظام سونوس بروبوت الدردشة، وتتم هذه العملية من خلال خطوات سهلة وبسيطة، غير أن هذا النظام لا يدعم حاليا المساعد الصوتي أبل Siri.

كما تقدم الشركة الأمريكية مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتحكم في تشغيل الموسيقى، والذي يعتمد على روبوت دردشة خارجي، على الرغم من أن سونوس لم تفصح عن اسم الشركة الخارجية.

وبشكل عام تعد الشكرة الأمريكية عملائها بإصدار تحديثات رئيسية سنويا لمنصتها، ويحمل الإصدار الحالي من نظام تشغيل الصوت اسم "سونوس 27"، وإلى جانب خطط الذكاء الاصطناعي يتضمن هذا النظام وظيفة سونوس Fabric، والتي تتيح للأجهزة التعرف على بعضها البعض وتحديد مواقعها.

سينما منزلية

وتعمل هذه الوظيفة كخطوة أولى على تسهيل استعمال أجهزة سونوس الجوالة كسماعات محيطية لأنظمة السينما المنزلية، فإذا قام المستخدم بإزالة إحدى السماعات من الغرفة، لكي يصطحبها معه في نزهة في الهواء الطلق، فإنه يتم فصل السماعة تلقائيا من نظام السينما المنزلية، وعند إعادة السماعة إلى الغرفة مرة أخرى، فإنه يتم استئناف تشغيل قناة الصوت المحيطي تلقائيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الموسيقى بسلاسة من سماعات سونوس إلى سماعة الرأس Ace، وإذا انتقل المستخدم إلى غرفة أخرى فإنه يمكن إعادة توجيه الصوت إلى سماعات سونوس الموجودة في الغرفة.

وسوف تتضمن تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لموديلات أبل آيفون وهواتف أندرويد عناصر تحكم على شاشة القفل، بالإضافة إلى زر دوار افتراضي للتحكم في مستوى لصوت.