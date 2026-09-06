Gmail .. كيفية إيقاف مزايا الذكاء الاصطناعي

وصل الذكاء الاصطناعي إلى صناديق البريد الإلكتروني منذ فترة طويلة، في Gmail على سبيل المثال. وهنا يستطيع نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل المعروف باسم "جيميناي" تلخيص الرسائل الإلكترونية أو العمل كمساعد كتابة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في منتجات جوجل الأخرى، على سبيل المثال من خلال توفير مزايا مخصصة.

الإعدادات

وإذا لم يرغب المستخدم في الاستفادة من هذه المزايا، فيجب عليه الانتقال إلى الإعدادات عندما يكون صندوق بريده الوارد في جيميل مفتوحا.

وللقيام بذلك، يتم النقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم تحديد "الانتقال إلى جميع الإعدادات".

وبعد ذلك، يتم التمرير لأسفل قليلا والتأكد من عدم تحديد المربع المجاور لـ "تشغيل المزايا الذكية في جيميل، وجوجل Chat، وجوجل Meet" ضمن "المزايا الذكية".

وفي الخطوة التالية، يتم الانتقال مباشرةً إلى "المزايا الذكية في جوجل Workspace: يتم النقر على زر "إدارة إعدادات المزايا الذكية في Workspace". وسيتم فتح نافذة أخرى تحتوي على الخيارات التالية:

- "المزايا الذكية في جوجل Workspace" (جيميل، التقويم، البحث المخصص، الملخصات) و

- "المزايا الذكية في منتجات جوجل الأخرى" (الخرائط، المحفظة، المساعد، تطبيق جيميناي).

وعند رؤية علامات "صح زرقاء" لكل خيار، يتم النقر على علامة الصح المقابلة لتحريك المؤشر إلى اليسار، مما سيكشف عن علامة خطأ رمادية. هذا يعني أن المزايا المعنية معطلة.

وفي الخطوة الأخيرة، يتم التأكيد بالنقر على زر "حفظ" في الزاوية السفلية اليمنى.