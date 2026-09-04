هواتف جوجل «بيكسل 11» الجديدة.. تحت المجهر

أطلقت شركة جوجل 3 هواتف جديدة من سلسلة «بيكسل 11» Pixel 11، هي: الموديل Pixel 11 العادي والإصدار Pixel 11 Pro الأصغر حجماً والإصدار Pixel 11 Pro XL الفاخر.

وعلى صعيد المظهر الخارجي، حافظت جوجل على أسلوبها التصميمي المميز مع شريط الكاميرا اللافت للأنظار، والمصنوع بالكامل من الزجاج، والذي يمنع اهتزازه المزعج على الطاولة، وقد قامت الشركة الأمريكية بتصنيع جسم الهاتف الذكي من الزجاج والألمنيوم بملمس فاخر، ويمتاز بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية IP68.

وتعتبر الشاشة OLED من أبرز التحسينات الجديدة في سلسلة الهواتف الذكية الجديدة، ويتمتع الموديل Pixel 11 بشاشة قياس 6.3 بوصات وبدرجة سطوع تصل إلى 2000 نيت، بينما يعتمد الموديل Pixel 11 Pro على شاشة LTPO قياس 6.3 بوصات، أما الموديل Pixel 11 Pro XL الفاخر فيمتاز بشاشة قياس 6.8 بوصات وتعمل بدرجة سطوع 2880 نيت وأكثر من 3000 نيت في وضع HDR، وبالتالي فإنها تتفوق على الموديلات المنافسة حتى في ضوء الشمس المباشر. ويمثل نظام الكاميرا الجديد نقلة نوعية؛ حيث يستفيد الهاتف الذكي Pixel 11 العادي من إضافة عدسة زووم بصري 5x كاملة إلى جانب الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات العدسة الواسعة للغاية.

وقد تجاوز الموديلان Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL التوقعات فيما يتعلق بجودة الكاميرا؛ حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر رئيسي متطور بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا زووم بيريسكوب متطورة حديثاً بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر أكبر قياس 1/1.95 بوصة.