شركة روسية تطلق هاتفاً ذكياً بعداد لقياس الإشعاع

أعلنت شركة «كافيار» عن إطلاق الهاتف الذكي أبل آيفون 17 برو مزوداً بعداد جايجر موللر SIG RM1208 لقياس الإشعاع.

وأوضحت الشركة الروسية أن هاتفها الذكي الجديد، الذي يحمل الاسم Geiger، يمتاز بجسم متين مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الغطاء الخلفي الزجاجي المعتاد من أبل، ويشتمل على عداد إشعاع رقمي وساعة تناظرية تعمل بآلية حركة كوارتز Ronda 763 السويسرية.

ويعتمد تصميم الهاتف الذكي بدرجة كبيرة على المعدات الصناعية عالية الدقة، ويمتاز ببراغٍ ظاهرة ولوحات معدنية سميكة وعلامة حمراء على طول المحور المركزي، ويوجد رمز تحذير من الإشعاع منحوت أسفل الهيكل، ما يشير إلى وظيفة الوحدة المدمجة مباشرة.

وتمتاز وحدة الساعة المركزية بأنها عبارة عن عداد جايجر موللر أصلي، وليس مجرد خدعة برمجية أو تطبيق مصاحب، وتعرض شاشة رقمية صغيرة مستويات الإشعاع في الوقت الفعلي، ويمكن ضبطها لإصدار تنبيه صوتي عند تجاوز الإشعاع قيمة حدية محددة مسبقاً، ويحيط بالشاشة الرقمية قرص تناظري تقليدي، يعمل بآلية حركة كوارتز Ronda 763 السويسرية لإظهار الوقت.

ونظراً لدمج آلية حركة الساعة الميكانيكية والجسم المتين المصنوع من التيتانيوم فإن هاتف كافيار يمتاز بحجم أكبر ووزن أثقل من هاتف آيفون العادي.

ويقتصر إنتاج الهاتف المعدل على 7 نسخ فقط، ويحمل كل جهاز رقم إنتاج فريداً محفوراً على الجسم، ويأتي مع شهادة أصالة.

ويتوفر الموديل الأساسي من الهاتف Geiger الجديد نظير سعر يبدأ من 11 ألفاً و780 يورو وبسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت.

كما يمكن الاختيار بين إصدارات بسعة تخزين أكبر أو هاتف آيفون 17 برو ماكس الأكبر حجماً، وبطبيعة الحال نظير سعر أعلى.