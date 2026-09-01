ترقّب «آيفون» القابل للطي.. «أبل» على موعد مع جيل جديد 9 سبتمبر

حددت شركة «أبل» يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لحدثها السنوي المرتقب لإطلاق منتجات جديدة، في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا، وسط ترقّب واسع للكشف عن جيل جديد من هواتف «آيفون»، إلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، وسيكون هذا الطراز أول دخول لأبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي، إذ يُزوّد الجهاز بشاشتين: شاشة داخلية بقياس 19,8 سنتيمتر تُفتح مثل كتاب، وأخرى خارجية بقياس 13,5 سنتيمتراً للاستخدام اليومي المعتاد للهواتف الذكية.

وقد أعلنت «أبل» أن الحدث سيقام تحت شعار مفاجأة وتألق، وسيكون متاحاً للمشاهدة عبر موقع الشركة و«أبل تي في» وقناتها على اليوتيوب.

ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه أول إطلاق رئيسي للمنتجات تحت قيادة جون تيرنوس، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من سبتمبر.

وكانت «أبل» قد أعلنت في أبريل الماضي انتقال القيادة إلى تيرنوس، الذي شغل منصب رئيس هندسة الأجهزة في الشركة، فيما يأتي حدث سبتمبر بعد أيام قليلة من توليه منصبه الجديد.

ويتوقع محللون أن تكشف الشركة خلال الحدث عن الجيل الجديد من هواتف «آيفون»، إلى جانب أول هاتف «آيفون» قابل للطي، في خطوة تدخل بها «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي التي تتصدرها حالياً «سامسونغ».

وتشير تقديرات شركة الأبحاث «إنترناشونال داتا كوربوريشن» (IDC) إلى بيع أبل أكثر من 10 ملايين وحدة في عامها الأول، على أن يتراوح سعر الفئة الأساسية بين 2200 و2500 يورو، ويرتفع إلى ما بين 2600 و3000 يورو للطرازات ذات السعة التخزينية الأكبر.

كذلك ينتظر الكشف عن تحديثات جديدة لساعات «أبل ووتش» خلال الحدث، إلى جانب منتجات أخرى ضمن منظومة أجهزة الشركة.

ويعدّ حدث سبتمبر من أبرز مواعيد «أبل» السنوية؛ إذ تستخدمه الشركة عادة للكشف عن الجيل الجديد من «آيفون» ومنتجات أخرى ضمن منظومتها.