ترقّب «آيفون» القابل للطي.. «أبل» على موعد مع جيل جديد 9 سبتمبر

وقد أعلنت «أبل» أن الحدث سيقام تحت شعار مفاجأة وتألق، وسيكون متاحاً للمشاهدة عبر موقع الشركة و«أبل تي في» وقناتها على اليوتيوب.
ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه أول إطلاق رئيسي للمنتجات تحت قيادة جون تيرنوس، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من سبتمبر.
وكانت «أبل» قد أعلنت في أبريل الماضي انتقال القيادة إلى تيرنوس، الذي شغل منصب رئيس هندسة الأجهزة في الشركة، فيما يأتي حدث سبتمبر بعد أيام قليلة من توليه منصبه الجديد.
وتشير تقديرات شركة الأبحاث «إنترناشونال داتا كوربوريشن» (IDC) إلى بيع أبل أكثر من 10 ملايين وحدة في عامها الأول، على أن يتراوح سعر الفئة الأساسية بين 2200 و2500 يورو، ويرتفع إلى ما بين 2600 و3000 يورو للطرازات ذات السعة التخزينية الأكبر.
كذلك ينتظر الكشف عن تحديثات جديدة لساعات «أبل ووتش» خلال الحدث، إلى جانب منتجات أخرى ضمن منظومة أجهزة الشركة.
ويعدّ حدث سبتمبر من أبرز مواعيد «أبل» السنوية؛ إذ تستخدمه الشركة عادة للكشف عن الجيل الجديد من «آيفون» ومنتجات أخرى ضمن منظومتها.