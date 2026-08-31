واتسآب يعزز حماية الحسابات

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب عن إطلاق ثلاث وظائف أمان جديدة لتعزيز حماية حساب المستخدم؛ حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء عدة مفاتيح مرور Passkeys للحساب الواحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمان عن طريق وظيفة المصادقة ثنائية العامل لإعادة تعيين الحساب.

وتتمثل الوظيفة الثالثة في عرض المزيد من المعلومات على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة، ولكن لا تتوافر هذه الوظيفة على بعض الأجهزة. وفيما يلي نظرة سريعة على تفاصيل هذه الوظائف.

مفاتيح المرور Passkeys

يمكن لمستخدمي تطبيق "واتسآب" حاليا تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وهو ما يعتبر من الوظائف المفيدة للغاية عند استعمال الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وأندرويد معا. وكل ما يتطلبه الأمر الانتقال بكل بساطة إلى "الحساب/مفاتيح المرور" وإضافة المزيد من الأجهزة.

وأوضحت شركة "ميتا" أن وظيفة مفاتيح المرور هي عبارة عن طريقة لتسجيل الدخول لا تتطلب كلمات مرور، وتعمل عن طريق مفاتيح تشفير يتم إنشاؤها تلقائيا ويتم تبادلها في الخلفية.

وتعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ لأنه على عكس كلمات المرور يصعب اختراق مفاتيح المرور أو سرقتها أو تخمينها أو نسيانها، علاوة على أنها مريحة للغاية؛ لأن المستخدم يحتاج فقط إلى تأكيد تسجيل الدخول لفترة وجيزة بواسطة بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو كود قفل الشاشة.

وظيفة المصادقة ثنائية العامل

قامت خدمة التراسل الفوري بتعزيز وظيفة الأمان هذه من خلال السماح للمستخدم باختيار كلمة مرور شخصية بدلا من كود PIN المكون من 6 أرقام. ويبقى خيار التحقق اختياريا، ولكن من الأفضل تفعيله؛ حيث لن يتطلب إعادة تعيين الحساب مجرد إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني.

وعند تفعيل هذه الوظيفة سوف يطبق تطبيق "واتسآب" إدخال كود PIN أو كلمة المرور الشخصية بشكل منتظم لمساعدة المستخدم على تذكرها.

معلومات المكالمات

في حالة المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وغير مسجلة في قائمة جهات الاتصال سيتم إظهار معلومات إضافية مثل ما إذا كان الرقم من بلد آخر أو ما إذا كان المستخدم عضوا في مجموعة "واتسآب" مع المتصل.

وتهدف مثل هذه المعلومات إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرار بشأن الرد على المتصل من عدمه. وتتوافر وظيفة معلومات المكالمات الإضافية حاليا على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد.