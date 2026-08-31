«فيليبس» تطلق شاشة 27 بوصة لعشاق الألعاب

أطلقت شركة فيليبس شاشة الألعاب Evnia 27M2N3291PL الجديدة، التي تمتاز بمعدل تحديث صورة يبلغ 260 هرتز، مع زمن استجابة (رمادي إلى رمادي) يبلغ مللي ثانية واحداً.

وأوضحت الشركة الهولندية أن شاشة الألعاب الجديدة تعتمد على لوحة Fast IPS قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل لعرض النصوص والأعمال الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل الألعاب والملتيميديا، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى 300 نيت.

وتروّج فيليبس لشاشة الألعاب الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 92% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تبلغ 116%.

وتشمل مزايا الشاشة الجديدة إمكانية تعديل الزاوية من -5 إلى 20 درجة ووضع تقليل الضوء الأزرق.

وتزخر شاشة الألعاب Evnia 27M2N3291PL الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها منفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ الصوت 3.5 ملم.