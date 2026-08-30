يوتيوب تتيح لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم

أعلنت منصة بث الفيديوهات يوتيوب السماح لصناع المحتوى في الولايات المتحدة بإضافة روابط للسلع الموجودة على منصة التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم، والحصول على نسبة من مبيعات هذه السلع.

وذكرت المنصة أنه يمكن لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم القصيرة والطويلة والبث المباشر.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم إدارة يوتيوب لبرنامج تسوق بالعمولة بالاشتراك مع متاجر التجزئة، فإن إضافة كتالوج سلع أمازون الضخم تتيح لصناع المحتوى إمكانية ترشيح مجموعات متنوعة من المنتجات لمشاهدي فيديوهاتهم من خلال تكامل مُدمج. وبإضافة أمازون إلى برنامج التسويق بالعمولة، لم يعد صناع المحتوى في حاجة إلى إضافة روابط الشركاء في وصف الفيديو، ثم انتظار قيام المشاهدين بلصقها عند شراء السلعة.

في الوقت نفسه تشير يوتيوب إلى أن أمازون ستوفر "كتالوج مختار" بعناية من المنتجات الأكثر طلبا ورواجا، والتي يمكن لصناع المحتوى الإشارة إليها في فيديوهاتهم. وفي حال لم يجد المبدع منتجا محددا، يريد إضافة رابطه يمكنه طلب إضافته من خلال التواصل مع الدعم الفني لمنصة يوتيوب.

كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية إضافة الروابط. ففي حال تفعيلها، يمكن لإعدادات يوتيوب مراجعة مقاطع الفيديو التي رفعها صناع المحتوى مؤخراً بشكل آلي لتحديد منتجات أمازون المناسبة لها وإضافة الروابط الخاصة بها.

وتشير يوتيوب إلى أن صناع المحتوى لن يطلعوا على تفاصيل دقيقة تتعلق بمنتجات محددة أو مقاطع فيديو فردية ضمن بيانات التحليل الخاصة بهم، بل سيتمكنون من رؤية إجمالي أرباحهم اليومية في "استوديو يوتيوب". وفي حال قام المشاهد بإرجاع سلعة ما، فسيتم خصم العمولة المقابلة لها من رصيد صانع المحتوى.

وعلى الرغم من أن صنّاع المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة هم فقط من يمكنهم حالياً إضافة روابط منتجات أمازون فإن هذه الروابط ستكون مرئية للمشاهدين حول العالم. وتوضح يوتيوب أنه قد يتم ربط المنتج الموجود رابطه تلقائيا بتاجر محلي موثوق يقدمه بسعر مخفض، مما يتيح لصناع المحتوى كسب عمولات عن عمليات الشراء الدولية المؤهلة. أما في حال عدم توفر تاجر محلي، فسيتم توجيه المشاهدين إلى موقع أمازون أمريكا حيث سيتم احتساب العمولة إذا تمت عملية الشراء عبر ذلك الموقع.