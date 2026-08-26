ماذا يحدث عند توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه؟

مع تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، من الهواتف الذكية وسماعات الأذن والساعات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وبنوك الطاقة، أصبحت الشواحن متعددة المنافذ خيارا عمليا لتوفير الوقت والمساحة. إلا أن تساؤلا يظل مطروحا: هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء عملية الشحن؟

بحسب تقرير متخصص، فإن الإجابة ليست بالضرورة نعم، إذ تعتمد سرعة الشحن على قدرة الشاحن الإجمالية، وتوزيع الطاقة بين منافذه، ومتطلبات كل جهاز متصل به.

القدرة الإجمالية لا تكفي للحكم على أداء الشاحن

عند شراء شاحن متعدد المنافذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على الرقم الإجمالي للقدرة، مثل 200 أو 500 واط، فهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل منفذ قادر على توفير القدرة نفسها في الوقت ذاته.

وينصح بمراجعة مواصفات كل منفذ لمعرفة الحد الأقصى للطاقة التي يستطيع توفيرها، إلى جانب كيفية تغير توزيع الطاقة عند استخدام منفذين أو أكثر في الوقت نفسه.

كما ينبغي معرفة احتياجات الأجهزة المراد شحنها، إذ تختلف متطلبات الطاقة بين الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والكاميرا وغيرها من الأجهزة.

USB Power Delivery يرفع كفاءة الشحن

وتعد تقنية USB Power Delivery (USB PD) من أبرز التقنيات التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار شاحن متعدد المنافذ، خصوصا للأجهزة التي تحتاج إلى قدرات شحن مرتفعة.

ويمكن لمعيار USB PD، وفقا لمواصفاته، دعم شحن بقدرات تصل نظريا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار وفقا لاحتياجات الجهاز.

لكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي تحتاج إلى أكثر من 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، قد تفرض قيودا عند الشحن عبر USB PD، ما يجعلها تعمل بقدرة أقل مقارنة بالشاحن المخصص لها.

كما قد تتراجع سرعة الشحن في بعض الأجهزة التي تعتمد على تقنيات شحن سريعة خاصة بالشركة المصنعة، مثل SuperVOOC، عندما لا يكون الشاحن المستخدم متوافقا بالكامل مع تلك التقنية.

توزيع الطاقة يختلف من شاحن إلى آخر

وتوضح مواصفات بعض الشواحن الحديثة أن القدرة المعلنة لا يتم توزيعها بالتساوي بالضرورة على جميع المنافذ.

فعلى سبيل المثال، هناك شواحن متعددة المنافذ بقدرة إجمالية تصل إلى 500 واط، يمكن لأحد منافذ USB-C فيها توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما توفر منافذ أخرى قدرات أقل بحسب عدد المنافذ المستخدمة والأجهزة المتصلة بها.

وفي بعض الحالات، قد تظل قدرة أحد المنافذ ثابتة حتى عند توصيل أجهزة إضافية، بينما تنخفض القدرة المتاحة للمنافذ الأخرى.

كيف تختار الشاحن المناسب؟

ويُنصح المستخدم قبل شراء شاحن متعدد المنافذ بتحديد عدد الأجهزة التي يحتاج إلى شحنها في الوقت نفسه، ومعرفة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل جهاز، ثم مقارنة ذلك بجدول توزيع الطاقة الخاص بالشاحن.

كما ينبغي الانتباه إلى نوع المنافذ، ودعم USB PD، والقدرة القصوى لكل منفذ، والقدرة المتاحة عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد.

وبالتالي، فإن استخدام شاحن متعدد المنافذ لا يعني تلقائيا شحنا أبطأ، فإذا كان الشاحن قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للأجهزة المتصلة به، وكان توزيع الطاقة بين المنافذ مناسبا، فقد يقدم أداءً قريبا من استخدام عدة شواحن منفصلة، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد المحولات والكابلات والمقابس المطلوبة.