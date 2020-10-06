تغريم "سيسكو" الأمريكية 1.9 مليار دولار لانتهاك براءات اختراع

المصدر: د ب أ

أمر قاض أمريكي، أمس الاثنين، شركة سيسكو المتخصصة في شبكات تكنولوجيا المعلومات بدفع تعويض 1.9 مليار دولار بعد أن حكم بانتهاكها أربع براءات اختراع تخص شركة الأمن الإلكتروني "سنتريبيتال نتوورك".

وحكم قاضي المقاطعة هنري مورجان من نورفولك بولاية فرجينيا، بأنه بسبب أن تصرفات سيسكو كانت "متعمدة وفاضحة"، فإن التعويضات الفعلية التي تزيد على 755 مليون دولار ستزداد بمعامل 5ر2.

كما أُمرت سيسكو أيضا بدفع الفوائد والتكاليف بالإضافة إلى ما يصل بنسبة إلى 10% من المبيعات ذات الصلة بالمنتجات المعنية لمدة ثلاثة أعوام و5% لمدة ثلاثة أعوام أخرى بعد ذلك.

وقالت سيسكو على الفور إنها ستستأنف هذا الحكم.