غوغل تغلق قنوات على يوتيوب مرتبطة بالصين

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة غوغل أمس الأربعاء أنها أغلقت أكثر من 2500 قناة من منصة "يوتيوب" التابعة لها خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، ضمن تحقيق مستمر في "عمليات تأثير منسقة مرتبطة بالصين".

وأعلنت مجموعة تحليل التهديدات التابعة للشركة أنها أوقفت 186 قنوات في أبريل و1098 قناة في مايو و1312 قناة في يونيو.

وقالت الشركة عن الحسابات التي تم وقفها في أبريل ومايو: "قامت هذه القنوات في الغالب بتحميل محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي .. لكن مجموعة فرعية صغيرة نشرت محتوى سياسيا بالدرجة الأولى باللغة الصينية على غرار النتائج الواردة في تقرير جرافيكا الأخير، بما في ذلك المحتوى المرتبط برد الولايات المتحدة على كوفيد 19 ".

وأضافت أن مجموعة القنوات التي تم وقفها في يونيو تضمنت أيضا "محتوى متعلقا بالاحتجاجات على العدالة العرقية في الولايات المتحدة.. هذه الحملة متسقة مع نتائج مماثلة أبلغت عنها تويتر".

وفي يونيو، قالت شركة تويتر إنها حذفت أكثر من 20 ألف حساب أساسي مرتبط بعمليات الدعاية الصينية و150 ألف حساب "مضخم" يعمل على تعزيز محتوى الشبكة الأساسية.

ويقال إن العناصر المنتشرة من خلال إعادة نشر التغريدات والإعجابات خدمت الحكومة الصينية. وتضمن المحتوى معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفيروس كورونا.