"بايت دانس" مالكة "تيك توك": نواجه صعوبات لا يمكنها تخيّلها

المصدر: رويترز

قالت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة، إنها تواجه "صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها" في العمل من أجل أن تصبح شركة عالمية، واتهمت في بيان شبكة فيسبوك بارتكاب "سرقة أدبية وحملة تشويه" ضد الشركة.

وأصدرت الشركة، التي مقرها بكين، هذه التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق جينري توتياو الإخباري، الذي تملكه مساء أمس الأحد.

وقال البيان أيضا إن الشركة ستواصل التمسك برؤيتها الخاصة بالعولمة.

ولم ترد شركة فيسبوك بعد على طلب للتعليق.

ولم يذكر البيان الضغوط التي تواجهها بايت دانس في الولايات المتحدة حاليا لبيع تطبيق تيك توك.

وذكرت رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك لشركة مايكروسوفت.