مايكروسوفت قد تستحوذ على "تيك توك" 15 سبتمبر المقبل

المصدر: د ب أ

أكدت شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات لشراء تطبيق "تيك توك"، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي مملوك لشركة صينية، كما تقول الشركة أيضا إن رئيسها التنفيذي، ساتيا ناديلا، تحدث بشكل مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول مايكروسوفت، ومقرها سياتل، إنها تهدف لاستكمال الصفقة بحلول 15 سبتمبر من أجل العمليات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقال البيان إن الشركة يمكن أن تجلب مستثمرين آخرين كشركاء بنسبة منخفضة.

وقال البيان "مايكروسوفت تقدر تماما أهمية معالجة مخاوف الرئيس"، في إشارة فيما يبدو إلى تخزين البيانات وعمليات تسليمها المحتملة إلى بكين.

وقالت مايكروسوفت إن بيانات المستخدمين سيتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة.

وستقوم الشركة بإضافة "أمان وخصوصية وحماية رقمية للأمان على مستوى عالمي" للتطبيق.

وأشارت مايكروسوفت، في أول تأكيد منها على التقارير التي تقول إنها تجري محادثات حول التطبيق، إلى أنه لا يوجد ضمان لإمكانية التوصل إلى اتفاق.