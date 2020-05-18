يوتيوب السعودية تسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر إفطار افتراضي

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط ستة من مطوّري محتوى يوتيوب يوم غد الثلاثاء لاستضافة إفطار رمضاني افتراضي من منازلهم، بهدف إتاحة الفرصة للأصدقاء وأفراد العائلة والمتابعين بالتواصل عبر الإنترنت مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعية في ظل جائحة كوفيد-19 بالمملكة.

وسيسعى كل من محمد مشيع، ونور ستارز، وسعودي ريبورترز، وعائلة أنس وأصالة، وأسرار عارف، وعمر حسين، مطوّري المحتوى أيضاً إلى تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية "لأكبر عدد مشاهدات لإفطار مباشر على يوتيوب في العالم".

ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر على قناة محمد مشيع على يوتيوب في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث سيستمر لمدة 60 دقيقة.

وفي هذه المناسبة، قال مضيف الإفطار الافتراضي محمد مشيع: "اعتدنا أن يجتمع الأهل والأصدقاء في المساجد والمنازل في شهر رمضان الكريم لتناول الإفطار والصلاة معاً. لكن مع انتشار هذا الوباء العالمي، نعيش أجواءً مختلفة بالكامل في شهر رمضان هذا العام، ولهذا السبب قررت أن أتعاون مع عدد من أصدقائي في مجتمع يوتيوب لتحويل العزلة التي نعيشها إلى أجواء احتفالية".

وأضاف عبدالله وعبد العزيز من سعودي ريبورترز: "تواصل يوتيوب تقديم الدعم دائماً لمطوري المحتوى وتعمل على تعزيز روح التعاون لدينا، ونحن متحمسان جداً للمشاركة في تسجيل الرقم القياسي العالمي لأكبر إفطار افتراضي! نحن مراسلان سعوديان نسعى دائماً لصنع التاريخ وتحقيق أهداف مستحيلة، لذلك فإننا فخوران ومتحمسان جداً لأن نكون جزءًا من هذه التجربة. وباعتبارنا مطوري محتوى يوتيوب، فإننا نسعى لتقديم محتوى ترفيهي للناس وخاصة في هذه الأوقات الصعبة، حيث نشعر أنه من واجبنا بذل قصارى جهدنا لمساعدة الناس على تجاوز هذا الوباء، حتى ولو بلفتة بسيطة مثل رسم الابتسامة على وجوه الناس".