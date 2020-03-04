تعرف إلى جديد فيسبوك لنظام التشغيل آي.أو.إس

المصدر: د ب أ

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك نسخة أبسط وأسرع وأصغر حجما من تطبيق المحادثة الفورية ماسنجر للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

ومن المتوقع أن تكون سرعة تحميل النسخة الجديدة ضعف سرعة النسخة التقليدية، كما أن حجمها نحو ربع حجم النسخة التقليدية بحسب فيسبوك.

يذكر أنه بعد إطلاق ماسنجر كتطبيق مستقل في 2011، أضافت شبكة فيسبوك خاصية مكالمات الفيديو وإضافة الرسوم وتحديد المواقع وغيرها من الخصائص إليه. وقالت إنه بمرور الوقت أصبح تصفح وظائف التطبيق وخصائصه أصعب وتصميمه أشد تعقيدا.

ومع التصميم الجديد سيتم حذف بعض الخصائص مؤقتا. ولم تحدد شبكة فيسبوك هذه الخصائص، لكنها ذكرت أنها ستعمل على إعادتها في أقرب وقت. كما خفضت الشبكة عدد قوائم الاتصالات من 40 نسخة إلى نسخة واحدة، وهي التي تستخدم باستمرار على التطبيق.

وذكرت فيسبوك إن نسخة "لايت سبيد" من تطبيق ماسنجر "لن تجعل التطبيق فقط أسرع وأصغر وأبسط لمستخدمينا، ولكن أيضا ستضع أساس تحقيق رؤيتنا بشأن التراسل الخاص والتراسل عبر التطبيقات المختلفة والسماح لنا بتوسيع نطاق خبرات التراسل لدينا في المستقبل".

يذكر أن فيسبوك تستهدف تحقيق تكامل خدمات المحادثة والتراسل الثلاث التابعة لها، وهي ماسنجر وإنستغرام وواتساب من خلال توحيد بنيتها الفنية.