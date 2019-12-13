ميزات جديدة على خرائط غوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت مصادر عدة إلى أن غوغل بدأت باختبار ميزة جديدة في خرائطها ستؤمن تنقلا أفضل وأكثر أمانا للناس على الطرقات.

وتبعا لموقع XDA-Deveolpers فإن تحليل بيانات تطبيق خرائط غوغل بنسختها التجريبية 10.31.0، و تحليل ملف APK الخاص بالتطبيق أظهر أن غوغل ستدخل ميزة جديدة على هذا التطبيق تتعلق بإنارة الطرقات.

ومن المفترض أن تساعد الميزة على تقسيم الشوارع وإظهارها للمستخدم وفقا لإنارتها؛ أي شوارع ذات إنارة جيدة، أو شوارع بإنارة ضعيفة، أو شوارع معتمة.

ولم يعرف بعد هل ستعتمد هذه الميزة بشكل فعلي في Google Maps أم لا، لكن في حال اعتمادها ستصبح وسيلة تسهل على الكثيرين التنقل ليلا، حسب "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن غوغل تسعى في الفترة الأخيرة لتطوير خرائطها الإلكترونية بشكل ملحوظ عبر العديد من الميزات الجديدة، ومؤخرا بدأت باختبار ميزة For You التي ستوفر للمستخدمين معلومات إضافية عن أهم الأماكن والمعالم السياحية في العالم وخدمات المطاعم والفنادق فيها.