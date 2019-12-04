قريباً.. ميزة في واتساب تطيل عمر بطارية الهاتف

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت موقع WABetaInfo أن ميزة "الوضع المظلم" التي طال انتظارها في "واتساب"، ستساعد في إطالة عمر بطارية الهاتف.

وتحول الأداة، المتوقع إطلاقها في الأشهر القادمة، ألوان الشاشة لإنشاء وضعية مظلمة يمكن التحكم بها، بهدف تخفيف الضغط المفروض على العينين، عند النظر إلى الشاشة لوقت طويل.

وقال الموقه إنه سيكون لدى المستخدم خيار ربط الميزة، بوضع توفير البطارية في الهاتف.

ويحتوي موقع WABetaInfo على سجل حافل من تسريبات "واتساب"، حيث يجري البحث بانتظام في رمز التطبيق، للكشف عن ميزات جديدة، بحسب "روسيا اليوم".

وحال أصبحت الميزة الأخيرة متاحة في الهواتف، فسيُشّغل الوضع المظلم تلقائيا عند تنشيط Battery Saver.

وفي معظم الهواتف، يجري تشغيل Battery Saver، عندما تكون البطارية أقل من نسبة مئوية معينة، ما يساعد في الحفاظ على عمر البطارية عند استخدام التطبيق.

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "الوضع المظلم" على تحسين تجربة المستخدم، وتقليل استهلاك البطارية.

وكما هو الحال مع أية ميزة جديدة مزعومة، لا يمكن التأكد من أن "واتساب" ستطلقها، إلا حين الإعلان عنها.

ووفقاً لعمليات الإطلاق التجريبية السابقة، يمكن توقع إطلاق "الوضع المظلم" للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.