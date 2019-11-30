آبل تقحم نفسها في مشكلة قائمة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم شركة آبل لرويترز يوم الجمعة إن الشركة "بدأت تأخذ نظرة أعمق في الطريقة التي نتناول بها الحدود المتنازع عليها" بعد أن أشارت إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا على أنها جزء من روسيا في تطبيقها للخرائط والطقس للمستخدمين الروس. وقالت ترودي مولر المتحدثة باسم آبل لرويترز إن الشركة لم تجر أي تعديلات على خرائطها خارج روسيا وأجرت التغيير للمستخدمين الروس بسبب قانون جديد بدأ سريانه في هذا البلد. وأضافت مولر للصحفيين "نراجع القانون الدولي بالإضافة إلى القوانين الأمريكية والمحلية الأخرى ذات الصلة قبل اتخاذ قرار بشِأن وضع علامات على خرائطنا ونجري تعديلات إذا تطلب القانون ذلك. بدأنا نأخذ نظر أعمق في الطريقة التي نتناول بها الحدود المتنازع عليها في خدماتنا وربما نجري تعديلات في المستقبل نتيجة لذلك".

وتنظر روسيا وأوكرانيا بحساسية شديدة إلى الطريقة التي تقوم بها الشركات العالمية بتعريف القرم منذ أن سيطرت القوات الروسية على تلك المنطقة وقامت موسكو بضمها في مارس آذار 2014 بعد استفتاء تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إنه غير قانوني.

ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في الولايات المتحدة على طلبات للتعليق يوم الجمعة.

وغيرت آبل على ما يبدو الطريقة التي تعرض بها المواقع في القرم في برنامجها في إذعان للساسة الروس الذين طالبوا بأن تتم الإشارة إلى شبه الجزيرة على أنها جزء من روسيا.

يذكر أن شبه جزيرة القرم أصبحت جزءا من روسيا وفق خرائط محرك البحث غوغل، النسخة الروسية من الخرائط، وقد تم إجراء التغييرات لتلائم الواقع، بغض النظر عما يقدم شبه الجزيرة لباقي العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية إيتار تاس عن سفيتلانا انوروفا، من فريق غوغل الروسي: "أن فريق الخرائط في غوغل بذل قصارى جهده ليعكس بموضوعية المناطق والمعالم، وفي حالات مشابهة في المناطق المتنازع عليها يتم رسم الحدود بطريقة خاصة، وفي الدول التي لنا فيها نسخة محلية، فإننا نتبع القوانين المحلية في إظهار الحدود واستخدام أسماء المناطق".