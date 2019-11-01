"غوغل" تشتري "فيتبيت" للساعات الذكية بـ 2.1 مليار دولار

المصدر: د ب أ

وافقت شركة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "غوغل" على شراء شركة صناعة الساعات الذكية "فيتبيت" مقابل 2.1 مليار دولار، وهي الخطوة التي ستعزز وجود شركة خدمات الإنترنت في سوق المعدات، في حين ستزيد احتمالات خضوع الصفقة لفحص سلطات مكافحة الاحتكار.

وارتفع سهم "فيتبيت" اليوم الجمعة بنسبة 16% على خلفية هذه الأنباء.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء أن "غوغل" ستدفع 35ر7% دولار لكل سهم من أسهم "فيتبيت" الموجود مقرها في سان فرانسيسكو، وهو ما يزيد بنسبة 71% على سعر سهم "فيتبيت" في البورصة قبل الكشف عن الصفقة يوم 28 أكتوبر الماضي، مضيفة أن هذه الصفقة ستكون ثاني صفقة استحواذ تعقدها "غوغل" خلال العام الحالي بعد موافقتها على شراء شركة برمجيات الحوسبة السحابية "لوكر" في يونيو الماضي مقابل 6ر2 مليار دولار.

وأشارت بلومبرغ إلى أن صفقة الاستحواذ على "فيتبيت" ستجذب اهتمام السلطات الرقابية الأمريكية، حيث تحقق السلطات الاتحادية وسلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالفعل فيما إذا كانت "غوغل" تنتهك قواعد مكافحة حماية المنافسة في استغلال بيانات المستخدمين وأنشطتها في سوق الإعلانات الرقمية.

ورغم أن "غوغل" ليست لاعبا رئيسيا في سوق الساعات الذكية أو الأجهزة الذكية لمراقبة الحالة البدنية للمستخدمين، فإن السلطات تستهدف معرفة كيفية استخدام "غوغل" لبيانات المستخدمين التي جمعتها شركة "فيتبيت" على مدى سنوات، بما في ذلك البيانات الخاصة بأماكن المستخدمين وحالتهم الصحية.

وتتعامل الشركتان مع هذه المخاوف المحتملة من خلال التأكيد على التزام الشفافية بشأن البيانات التي ستجمعها غوغل وأسباب جمعها. وبحسب البيان الصادر عن الشركتين، فإن الالتزام الصارم بحماية خصوصية المستخدمين وأمن البيانات يشكل جزءا من كيان فيتبيت منذ يومها الأول وهذا لن يتغير.