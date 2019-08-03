فيسبوك يضيف اسمه إلى "انستغرام"

المصدر: رويترز

بدأت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأسبوع الماضي في إضافة اسمه إلى تطبيق "انستغرام" وذلك في إحدى أولى المرات التي يكشف فيها للمستخدمين عن ملكيته لمنصة تبادل الصور الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم مزيداً من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات وطريقة عرض "فيسبوك" للمعلومات الخاصة بالمستخدمين والجهات التي تطلعها على هذه المعلومات.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر توا لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية عبارة "انستغرام فروم فيسبوك" "انستغرام من فيسبوك" أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق "انستغرام" على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس".

وقال متحدث باسم الشركة "نريد أن نكون أكثر وضوحاً بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءا من فيسبوك". وسوف يضيف فيسبوك أيضا اسمه إلى اسم تطبيق التراسل "واتساب".

وكانت شركة "فيسبوك" اشترت "انستغرام" عام 2012 و"واتساب" عام 2014 ويستخدم كل منهما حاليا أكثر من مليار شخص.

وأصبح تطبيق "انستغرام" مهما بشكل خاص في إضافة إيرادات لـ "فيسبوك" حيث ظل التطبيق بمنأى إلى حد كبير عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما أنه يجذب المستخدمين الشباب بمعدل أسرع بكثير علاوة على جذب المزيد من المعلنين.

وقالت شركة "فيسبوك" إن القواعد الجديدة وتغيير المنتجات بهدف حماية خصوصية المستخدمين سيؤدي إلى إبطاء نمو إيراداتها العام المقبل. كما وافقت على دفع خمس مليارات دولار لتسوية تحقيق حول خصوصية البيانات أجرته اللجنة الاتحادية الأمريكية المعنية بالتجارة.