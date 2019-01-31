نمو أرباح فيسبوك 61% إلى 6.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2018

المصدر: د ب أ

سجلت شركة فيسبوك العملاقة للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، نتائج مالية قوية في ربعها المالي الأخير والعام المالي ككل، بالرغم من الشكوك التي أثيرت حول ممارسات الخصوصية للشركة.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 61% إلى 6.8 مليار دولار مقارنة بالربع المالي نفسه من العام 2017، وارتفعت الإيرادات بنسبة 30% إلى 16.9 مليار دولار، حسبما أفادت الشركة في بيان صحفي.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي لموقع التواصل الاجتماعي 1.52 مليار شخص بزيادة نسبتها 9% مقارنة بعام 2017، وأشارت الشركة إلى أن نحو 2.7 مليار شخص يستخدمون واحدة من خدماتها التي تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر، كل شهر، مقارنة بـ 2.6 مليار شخص العام الماضي.

وذكرت أن أكثر من ملياري شخص يستخدمون خدمة واحدة على الأقل من خدماتها بشكل يومي في المتوسط.

وقال مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي: "لا يزال مجتمعنا وعملنا يشهدان نموا".