رسائل مفبركة بسرقة حسابات "فيسبوك" ترعب المستخدمين

قال عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن رسائلاً خادعة وصلتهم تفيد بأن شخصًا ما قام بسرقة أو "استنساخ" حساباتهم وأن عليهم إعادة توجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين في قائمة أصدقائهم، وهو ما أثار الخوف لدى البعض وفق ما ذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

وجاء في نص الرسالة التي تخاطب الأصدقاء في "فيسبوك": "مرحبا.. لقد حصلت على طلب آخر للصداقة منك بالأمس وقد قمت بتجاهله، وهو ما يدعوك للتحقق من حسابك. ضع إصبعك على الرسالة حتى يظهر زر "إعادة التوجيه" ثم انقر عليه لإعادة إرسالها لجميع الأشخاص الذين ترغب بإخطارهم بالأمر.. حظاً موفقاً!'

وأوضح موقع "فيسبوك" إنه لا يوجد فيروس مرتبط بالرسالة ، ولكن إذا تلقى أحدهم هذه الرسالة فعليه بحذفها على الفور.

وأشار مسؤول في فيسبوك إلى سماعهم بأن بعض الأفراد شاهدوا منشورات ورسائل عن حسابات تم استنساخها على "فيسبوك"، موضحاً أن هذا الأمر يأتي على شكل إشعار "بريد متسلسل".

ويحدث استنساخ حساب "فيسبوك" عندما يقوم شخص بإنشاء حساب وسرقة صور ومعلوماتك الشخصية ، ثم يرسل طلبات صداقة إلى قائمة أصدقائه الحالية لجمع المزيد من المعلومات أو لإرسال رسائل احتيالية من الحساب المزيف.

وأفاد مسؤول في "فيسبوك": لم نشهد زيادة في التقارير الواردة عن حوادث انتحال هويات المستخدمين أو "الحسابات المستنسخة، كما أن حجم هذه الأنواع من هذه المنشورات ليس مقياسًا جيدًا لعدد المرات التي تحدث فيها حوادث انتحال لهوية المستخدمين.

وختم بقوله: إذا كنت تعتقد أنك ضحية الاستنساخ ، يجب عليك التحقق ومعرفة ما إذا كان هناك نسخة مكررة من حسابك.

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