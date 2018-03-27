كيف تحمّل أطنان البيانات التي جمّعها فيسبوك عنك خلال الأعوام الماضية؟

تسببت قضية كامبريدج أناليتيكا الأميركية في هز الثقة بين فيسبوك والمستخدمين الذين يقارب عددهم 2 مليار شخص حول العالم، المر الذي أثار اهتمام مشتركين التطبيق لمعرفة حجم البيانات التي جمعها عنهم.

وعلى الرغم من أن معرفة تفاصيل بياناتك الشخصية التي أصبحت متاحة على شبكة الاترنت وبين أيدي شركات الإعلانات أمر صعب، إلا أن الخبر السار هو أن هناك طريقة تمكن المستخدمين من رؤية معظم المعلومات التي تم جمعها عنهم حتى الآن.

سنعرفك في هذا الموضوع حول كيفية تحميل بياناتك المؤرشفة في فيسبوك والتي قد تصيبك بالدهشة لدى رؤية الكم الهائل من البيانات التي يخرنها فيسبوك عنك ابتداء من سجلات المكالمات الشخصية إلى الرسائل النصية ، بالإضافة إلى موقعك في كل تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى الموقع.

لتحميل بياناتك ، قم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك:

1- في الجانب اليمن من الصفحة الرئيسة ، اضغط على سهم باتجاه للأسفل سيعرض لك قائمة من الخيارات.

2- انقر على "إعدادات" واتجه نحو أسفل الصفحة ثم اختر "تنزيل نسخة من بيانات فيسبوك".

3- ستتنقل بعد النقر على خيار التحميل إلى صفحة جديدة اضغط فيها على إبدأ أرشيفي " Start My Archive" للحصول على نسخة من ما قمت بمشاركته على الموقع ، بالإضافة إلى أي بيانات شخصية تم جمعها بواسطة فيسبوك.

4- سيطلب منك "فيسبوك" إدخال كلمة المرور الخاصة بك بالإضافة إلى بريدك الإلكتروني لإعلامك متى أصبح أرشيفك جاهزًا للتحميل. وقد تستغرق العملية بضعة دقائق حسب حجم بياناتك المتوفرة على التطبيق ومدة استخدامك له.

جدير بالذكر أن شركة التواصل الاجتماعي "العملاقة" تواصل التعامل مع تداعيات فضيحة البيانات الكارثية عقب أن كشفت تقاير تسريب بيانات 50 مليون مستخدم من دون علمهم لأغراض سياسية تتعلق بالتأثير على الانتخابات الأميركية 2016 ودعم حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.