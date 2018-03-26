هل يتنصت فيسبوك على محادثاتك الهاتفية؟

فضيحة كامبريدج أناليتيكا تعد واحدة من أكبر الأزمات التي هزّت عرش فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج منذ تأسيس الشركة قبل 14 عامًا. وأدت هذه الحادثة إلى قيام العديد من المستخدمين بإعادة تقييم علاقتهم بالشبكة الاجتماعية، وسؤال أنفسهم عما يشاركونه على هذا الموقع من بيانات شخصية.

تعرف إلى المعلومات التي يجمعها "فيسبوك" عنك

تاريخك على الانترنت

آلاف المواقع لديها خيارات أو أزرار مثل "الإعجاب" التي ترسل البيانات لفيسبوك في كل مرة تزور فيها هذه المواقع.

إعجاباتك

وهي تتضمن الصور والمنشورات التي قمت بعمل "لايك" لها وأيضاً الصفحات التي قمت بمتابعتها.

علاقاتك

إذا قمت بنشر دفتر عناوين الهاتف على فيسبوك، فإن التطبيق سيجمع هذه الأسماء والأرقام وما هو أكثر من ذلك.

موقعك

يطلب تطبيق التواصل الاجتماعي الوصول "فيسبوك" الوصول إلى إشارة الموقع للهاتف الذكي الخاص بك ويستخدم أيضًا اتصالات "الواي فاي" والمعلومات التي قمت بإدخالها حول مكان إقامتك وعنوانك وعنوان IP الخاص بك لتحديد موقعك.

التطبيقات التي تقوم بتحميلها

التطبيقات التي تقوم بتحميلها على جهاز الموبايل تستخدم لتشكيل صورة حول اهتماماتك.

بيانات إضافية

يشتري "فيسبوك" معلومات من شركات البيانات مثل شركة "دنهابي".

كيف يستخدم "فيسبوك" هذه المعلومات

يمكن للمعنيين استخدام هذه البيانات لاستهداف أشخاص يعيشون في مواقع معينة بإعلانات تجارية أو سياسية. علاوة على ذلك، يمكن للشركات استهداف السياح في منطقة معينة من خلال مقارنة موقعها الحالي مع مسقط رأسهم.

ويمكن للتطبيقات التي تستخدم "فيسبوك" رؤية أماكن إقامةالمستخدمين والمدن الحالية. كما يمكن للأصدقاء رؤية مكان وجودك إذا قمت بتنشيط خيار الموقع في إعدادات فيسبوك.

هل يتنصت فيسبوك لمحادثاتك الهاتفية؟

قالت صحيفة «تلغراف» إن فيسبوك لا يستخدم ميكروفون الهاتف الذكي للاستماع إلى محادثات المستخدمين.

وأشارت إلى أن التطبيق يلجأ لطرق عدة لتتبع سلوك المستخدم وتجميع بيانات عنه لاستهدافه بإعلانات تتماشى مع اهتماماته منها سجل تصفح المستخدم والمجموعات والاختبارات المتوفرة على التطبيق، مما يعني أنها لا تحتاج للاستماع لمكالمات المستخدمين.