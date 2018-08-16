إطلاق تطبيق "محدد الحج والعمرة"

المصدر: واس

أطلقت مؤسسة البريد السعودي تطبيق "محدد الحج والعمرة الملاحي"، على أجهزة الهواتف الذكية بنظامي android و ios، ويضم معلومات مكانية شاملة لمناطق الحج والعمرة، ويساعد على الاستدلال والوصول للمواقع بكل يسر وسهولة.

ويشمل التطبيق النطاق المكاني لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وشبكات الطرق ومختلف المعالم وعناوين جميع الجهات الحكومية والخدمية العاملة في الحج والعمرة، والفنادق والنزل المصرح لها بإسكان الحجاج والمعتمرين، ومواقع مخيمات الحجاج.

وتم إعداد واجهة وقوائم التطبيق بـ 16 لغة، بالإضافة إلى العديد من الخصائص والمزايا كتحديد اتجاه القبلة، والتعرف إلى درجات الحرارة ومعرفة مواقيت الصلاة.

ويمكن تحميل التطبيق من الموقع الإلكتروني https://hajjmap.gov.sa أو متجري التطبيقين.