مستخدمو هواتف آيفون 12 يشتكون من مشكلات في أجهزتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فترة من اعتراف آبل بأن هواتف iPhone 12 تعاني من مشكلات بالاقتران مع أجهزة السمع اللاسلكية، اشتكى بعض مستخدمي هذه الأجهزة أيضا من أن أجهزتهم تواجه مشكلات مع الشحن اللاسلكي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "بعض مستخدمي هواتف iPhone 12 الجديدة اشتكوا من أن هواتفهم لا تقترن في بعض الأحيان مع الشواحن اللاسلكية التي تعمل بمعيارية Qi، ولحل هذه المشكلات كانوا يضطرون لإعادة إقلاع الهاتف".

وأشار موقع "روسيا اليوم"، إلى "أن أحد المستخدمين الذين عانوا من المشكلات المذكورة تواصل مع شركة آبل وأبلغها بالأمر، وأجابته الأخيرة بأنها على دراية بالمشكلة، وستحاول معالجتها مع إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS".

وهذه المشكلة ليست الأولى التي يعاني منها مالكو هواتف iPhone 12 الجديدة، فمنذ مدة اشتكى بعض مستخدمي هذه الهواتف "من أن بطاريات هواتفهم تنفذ بسرعة جتى عندما يكون الجهاز بوضعية الاستعداد، كما أن بعض هذه الأجهزة تفقد الاتصال مع الشبكات الخلوية أحيانا".