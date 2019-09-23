اشحن هاتفك خلال نص ساعة فقط! أوبو تطلق شاحنها الخارق

المصدر: البيان الإلكتروني

هناك تنافس كبير بين شركات الهواتف العالمية، وخاصة الصينية، فيما يتعلق بسعة البطارية والشواحن الخاصة بها، وحتى الآن نجحت هواوي وأوبو بتقديم أقوى الشواحن الموجودة في الأسواق، ولكن أوبو تفوقت هذه المرة وقدمت أخيراً تقنية الشحن السريع الجديدة التي تبلغ استطاعتها مستوى قياسياً قدره 65 واط، والتي تكفي لشحن الهاتف بنسبة 100% في أقل من نصف ساعة.

الشركة الصينية أطلقت على التقنية الجديدة اسم 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0، كما أعلنت معها عن إطلاق تقنيتين جديدتين: الأولى للشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 30 واط: 30W Wireless VOOC Flash Charge، والأخرى باسم VOOC Flash Charge 4.0.

وتعد التقنية الجديدة خلفاً لتقنية SuperVOOC التي قدمتها أوبو العام الماضي مع هاتفها الذكي Oppo Find X Lamborghini Edition. وسوف تصل التقنية الجديدة إلى الأسواق مع هاتف (رينو أيس) Reno Ace اعتباراً من 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت أوبو: إن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4,000 ميلي أمبير/ ساعة ستشحن – بفضل تقنية SuperVOOC 2.0 الجديدة – بنسبة 100% في نحو 30 دقيقة فقط. ويمكن أن تُشحن البطارية بنسبة 27% في 5 دقائق.

وللوصول إلى هذه السرعة الهائلة، اعتمدت شركة أوبو على أشباه الموصلات المصنوعة من مادة (غاليوم نتريد) لجعل زمن الشحن أقل، وحجم الشاحن أصغر.

أما تقنية 30W Wireless VOOC Flash Charge اللاسلكية فهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة في أقل من 80 دقيقة. وهي تدعم معيار (تشي) Qi، لذا، فإن الأجهزة التي لا يمكنها تلقي أكثر من 5 واط أو 10 واط يمكن أن تستخدم هذه التقنية، ولكن بدرجة محدودة. ولتجنب ارتفاع الحرارة، قالت أوبو: إنها اعتمدت العديد من تصاميم العتاد.

وفيما يتعلق بالتقنية الثالثة: VOOC 4.0 فهي تدعم استطاعة 30 واط، وتسميها الشركة "الجيل القادم من حلول الشحن السريع للجميع". وهي أسرع بنسبة 12% مقارنة بتقنية VOOC 3.0، ويمكن أن تشحن بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة بنسبة 67% في 30 دقيقة، وبنسبة 100% في 73 دقيقة.