رجل كفيف يطور عصا "ثورية" تستخدم خرائط غوغل

ابتكر كورسات سيلان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ WeWalk وهو من المكفوفين، عصا ذكية تستخدم خرائط غوغل وجهاز استشعار لتنبيه فاقدي البصر بالعوائق والحواجز القريبة.

ومن المتوقع أن تحدث هذه العصا الإلكترونية ثورة في طريقة تنقل المكفوفين.

وتستخدم عصا WeWalk الذكية أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لتحذير المستخدم من العوائق القريبة من خلال إصدار اهتزازات في المقبض.

وتم ربط العصا بنظام بلوتوث عبر الهاتف الذكي يسهل عملية التحكم في العصا وتوجيهها. كما تم دمجها أيضا ببرنامج المساعد الصوتي وبرنامج خرائط غوغل، إذ يتم استخدام مكبرات صوت مدمجة لإبلاغ المستخدم بالمتاجر القريبة وتفاصيل المباني الأساسية التي قد يتعذر عليه رؤيتها.

وصرح كورسات سيلان، لشبكة CNN بأنه ساعد في تطوير العصا لرغبته في دمج التكنولوجيا الحديثة في أهم أداة يستخدمها ضعاف وفاقدي البصر.

وقال : "بصفتي شخص أعمى، يتعذر علي الوصول إلى المخرج عند تواجدي داخل محطة المترو، كما لا يمكنني أن أعرف وجهة الحافلة التي تقترب من موقعي ولا المتاجر التي من حولي. واليوم يمكنني الاستفادة بهذه المعلومات وغيرها من خلال العصا الذكية " WeWalk.

وتتوفر حاليا العصا في الأسواق العالمية بسعر 500 دولار ويعتزم الخبراء تطويرها لتشمل خدمات أكثر.