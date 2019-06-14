هاتف مدرّع من "سامسونغ"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت "سامسونغ" عن نيتها إطلاق هاتف Galaxy Xcover 4s، القادر على تحمل الصدمات وأصعب الظروف المناخية.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف، بحسب "روسيا اليوم" هو هيكله المتين المقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، والقادر على مقاومة الصدمات والخدوش، وتحمل درجات التفاوت الشديد في الحرارة والبرودة، ليعمل في أصعب الظروف المناخية، وفق معايير MIL-STD 810G.

وزود هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5 بوصات، بدقة عرض (1280/720) بيكسل، ومعالج Exynos 7885 ثماني النوى، بتردد 1.6 غيغا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير.