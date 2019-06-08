بالفيديو.. شاومي تستعرض هاتفها المميّز Redmi Note 7

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات شاومي مؤخراً هاتف Redmi Note 7، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال زمن قياسي.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف، بحسب "روسيا اليوم":
-نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، مع واجهات MIUI 10.3.
- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 660.
- معالج رسوميات Hexagon 680.
- ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32/64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات (microSD/HC/XC).
- شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
- كاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (48+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.
- مستقبل لإشارات الراديو FM.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- هيكل مقاوم للماء والغبار.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- الأبعاد: 159/75/8 ملم.
- الوزن: 186 غ.
شاومي تستعرض هاتفها المميّز Redmi Note 7https://t.co/MXkd1guPRt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/10h7PUqQgu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 8, 2019