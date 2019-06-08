بالفيديو.. شاومي تستعرض هاتفها المميّز Redmi Note 7

المصدر: البيان الالكتروني

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات شاومي مؤخراً هاتف Redmi Note 7، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال زمن قياسي.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف، بحسب "روسيا اليوم":

-نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، مع واجهات MIUI 10.3.

- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 660.

- معالج رسوميات Hexagon 680.

- ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32/64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات (microSD/HC/XC).

- شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

- كاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (48+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

- منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.

- مستقبل لإشارات الراديو FM.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- الأبعاد: 159/75/8 ملم.

- الوزن: 186 غ.