واتساب يختبر ميزة جديدة ستحدث تغييرا هائلا

إعداد علي الزكري

يختبر تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر " واتساب" حاليا ميزة جديدة ستحدث تغييرا شاملا في علاقة المستخدم بالواتساب .

الحديث يدور هنا عن ميزة لتعزيز الأمان وحماية الخصوصية على التطبيق الأكثر شهرة واستخداما حول العالم .

حيث يختبر التطبيق حاليا خاصية البصمة والتعرف على الوجه ، والتي بحسب الصحفي ستيفن هيريت من موقع " اندرويدبت " ستعزز إجراءات حماية وتأمين واتساب ضد محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به .

وستمنح تقنيات الدخول ببصمة الوجه أو الأصبع حماية كاملة للواتساب بالإضافة إلى حماية تامة للرسائل من المتطفلين والغرباء .

ومع أن الميزة الجديدة ما تزال في مرحلة الاختبار إلا انه تم بالفعل تحديد التفاصيل الأولى لها، وقد يتمكن مستخدمو إصدار واتساب التجريبي الجديد قريبًا من الاستفادة من طرق القفل الجديدة.

حيث لن يكون الوصول إلى واتساب متاحًا إلا عندما يسجل المستخدم الدخول باستخدام أحد المعرفات البيومترية إذا قام المستخدم باعداد الواتساب للقيام بذلك.

يذكر أن هذه الميزة تستخدم عادة في التطبيقات المصرفية ، حيث من بين أمور أخرى يُنصح باستخدام إجراءات أمنية إضافية عند فتح التطبيق ، حيث يطلب النظام أولاً بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه قبل الكشف عن المحتوى الفعلي.

وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا لم تكن قد أغلقت هاتفك الذكي بنفسك أو إذا كنت قد ضغطت عليه وهو في يد شخص آخر.