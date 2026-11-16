كارثة في الفضاء.. صاروخ بوينغ ولوكهيد يسقط 40 قمراً لأمازون

سقط يوم أمس الأحد الصاروخ فولكان، المملوك لشركة يونايتد لونش ألايانس، وهي مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد ​مارتن، بعد وقت قصير من إطلاقه من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ما أدى إلى تدمير حمولته المكونة ‌من 40 قمرا صناعيا ​مخصصا لشبكة الإنترنت ليو التابعة لشركة أمازون، في أول إخفاق لمهمة تطلقها الشركة.

وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41 دون أن يتضح بعد السبب في ذلك، لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لأمازون.

وقالت شركة يونايتد لونش ألايانس في بيان "بناء على البيانات التي تلقاها مدير الإطلاق لدينا، نؤكد أن المركبة فولكان التي خرجت من مجمع الإطلاق الفضائي ⁠41 تعرضت لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلتها ولم تنجح في إيصال مهمة أمازون إلى المدار".

وأضافت "كل رحلة تصدر عنها بيانات، وكل رحلة تعلمنا شيئا. وبما أن الخلل حدث للتو، فليس لدينا بيانات محددة حتى الآن تجعلنا نفهم ما حدث اليوم".

ومن المتوقع أن يؤدي الإخفاق إلى تحقيق فني طويل قد يبقي الصاروخ خارج الخدمة لأشهر، مما قد يزيد من أزمة الاختناقات في عمليات الإطلاق الأمريكية الناجمة ‌عن إخفاقات صواريخ أخرى وتحديات في أنحاء القطاع، فضلا عن التقاعد الوشيك لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وهو الصاروخ الأكثر نشاطا في العالم. ولم تعد سبيس إكس تقبل حجوزات لإطلاقات بصاروخ فالكون 9.

وقالت أمازون في بيان في إشارة إلى اسم مهمة يوم الأحد "تنطوي أي عملية إطلاق على ‌مخاطر، وينطبق ذلك بشكل خاص على المهام الأولى مثل إل.في-01. كانت يونايتد لونش ألايانس شريكا موثوقا ‌لأمازون، ونعتقد أنها ستتعلم من هذه المهمة وستنفذ خططها طويلة الأجل لصاروخ فولكان".

وكانت رحلة يوم الأحد الخامسة لفولكان منذ ظهوره الأول في 2024، ‌والأولى في تسعة أشهر، بعد توقف الإطلاقات فترة ‌طالت بسبب تحقيقات فنية منفصلة في معززاته الجانبية العاملة بالوقود الصلب ومحركاته الأساسية من طراز بي.إي-4، التي توفرها شركة بلو أوريجن الفضائية التابعة لمؤسس أمازون جيف بيزوس.