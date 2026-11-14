«فويجر 1» يقترب من «يوم ضوئي» في أعماق الفضاء

قطع المسبار فويجر 1 التابع لإدارة الطيران ​والفضاء الأمريكية (ناسا) بالفعل مسافة أبعد من أي مركبة فضائية أخرى انطلقت من الأرض منذ ​إطلاقه في عام 1977.



والمسبار، الذي خرج من نظامنا الشمسي منذ سنوات ويواصل رحلته عبر الفضاء بين النجوم، يقترب الآن من تحقيق إنجاز تاريخي، هو اجتياز «يوم ضوئي»، أي المسافة التي يقطعها الضوء في غضون 24 ساعة.



وتبلغ هذه المسافة حوالي 16 مليار ميل (26 مليار كيلومتر). وقالت ناسا إن المسبار فويجر 1، الذي ⁠يحلق بسرعة تقارب 38 ألف ميل في الساعة (61 ألف كيلومتر في الساعة) عبر الفضاء، سيصل إلى تلك المسافة من الأرض يوم الأربعاء. وتتميز هذه المركبة الفضائية الآلية بأنها أبعد جسم من صنع الإنسان.



وقال عالم الفيزياء الفلكية آلان كامينجز (82 عاماً)، وهو باحث كبير في مختبر الإشعاع الفضائي بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وعالم في برنامج فويجر منذ عام 1973: «أعتبر ذلك علامة هندسية فارقة، تبرز العمر الطويل المذهل لفويجر 1.. كما أن قدرتنا على التواصل مع فويجر 1 من هذه المسافة يعد إنجازاً هندسياً».

تم ‌إطلاق مركبة فويجر 1 والمركبة ‌الفضائية التوأم فويجر 2 قبل 49 عاماً، لاستكشاف الكواكب في الأجزاء الخارجية من المجموعة الشمسية قبل أن تواصلا ​رحلتيهما.

وأُطلقت مركبة فويجر ‌1 إلى الفضاء في الخامس ​من سبتمبر 1977، على متن ⁠الصاروخ (تايتن 3إي-سنتور) من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا، بعد 16 يوماً من إطلاق فويجر 2، لكنها تجاوزتها في غضون أشهر.

